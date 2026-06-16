Χρήστος Μάστορας: «Πάντα φοβόμουν να εκθέσω τον πραγματικό μου εαυτό»

Ο Χρήστος Μάστορας βρέθηκε καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή “Face Off” του Ντέμη Νικολαΐδη, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τις αλλαγές που έχει παρατηρήσει στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις διαφωνίες.

«Είναι λάθος που θεωρούσα παλιά ότι επειδή είχα δίκιο σε κάτι, δεν χρειαζόταν να ασχοληθώ με αυτό. Είναι πολύ λάθος, το αντιλαμβάνομαι μετά από πολύ καιρό έχω αρχίσει και στη σχέση μου και το κατευνάζω αυτού του είδους τα συναισθήματα, του να επιβληθώ, γιατί έχει να κάνει και με ποιον έχεις απέναντι. Η Γαρυφαλλιά με έχει βοηθήσει να αντιληφθώ ότι δεν έχει σημασία ποιος έχει δίκιο και ποιος είναι από πάνω», παραδέχθηκε ο Χρήστος Μάστορας.

«Πάντα σαν άνθρωπος κρατούσα κάτι για εμένα, έφτιαχνα μία περσόνα για να μπορώ να ανεβαίνω πάνω στη σκηνή και στις συνεντεύξεις. Πάντα φοβόμουν να εκθέσω τον πραγματικό μου εαυτό στον κόσμο, η κριτική στον πραγματικό σου εαυτό είναι πιο σκληρή από ό,τι στην περσόνα σου, μου αρέσει να τον μοιράζομαι με τους ανθρώπους που αγαπώ. Δεν θέλω να εμπιστευτώ την αγνή μου την ψυχή σε όλον τον κόσμο», εξήγησε ο τραγουδιστής.