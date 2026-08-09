Εριέττα Κούρκουλου: Γιορτάζοντας με τον σύζυγo και τον γιο τους της τα γενέθλιά της – Δείτε φωτό

Τα 33 της χρόνια έκλεισε η Εριέττα Κούρκουλου, προχωρώντας και σε σχετική ανάρτηση στο Instagram.

Σε μια ατμοσφαιρική, σχεδόν κινηματογραφική φωτογραφία τραβηγμένη πάνω στο κύμα, η ίδια ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί με τον σύζυγό της, Βύρωνα Βασιλειάδη. Το ρομαντικό σκηνικό στην αμμουδιά λειτούργησε ως το ιδανικό φόντο για μια κατάθεση ψυχής, στην οποία αποτυπώνονται οι αξίες, οι συνειδητοποιήσεις και η προσωπική της φιλοσοφία για τη ζωή σήμερα.

«Καμία στιγμή ευτυχίας δεν είναι δεδομένη»

Συνόδευσε την εικόνα με ένα λιτό αλλά γεμάτο νόημα κείμενο, επαναπροσδιορίζοντας τι σημαίνει πραγματική ευτυχία: «33: Καμία στιγμή ευτυχίας δεδομένη. Καθόλου χρόνος για ανθρώπους που δεν είναι “οικογένεια”. Καθημερινό σταυροκόπημα για την ομορφιά που κυριαρχεί στη ζωή μου. Καθημερινή προσπάθεια να είμαι ουσιαστικά παρούσα. Αισιοδοξία ότι υπάρχουν ακόμα υπέροχοι άνθρωποι. Απόφαση να χαρώ τα παιδιά μου τώρα που είναι μικρά, χωρίς τις τύψεις που με έτρωγαν μικρότερη. Πίστη όσο ποτέ στη δύναμη μιας μικρής πράξης καλοσύνης να αλλάξει τον κόσμο. Την υγεία μας, τους ανθρώπους μας κι ένα “Καληνύχτα, σ’ αγαπώ” από όποιον θέλει ο καθένας να το ακούσει».

Βρήκε την απόλυτη ισορροπία στο πλευρό του συζύγου της

Η Εριέττα Κούρκουλου βρήκε την απόλυτη ισορροπία στην προσωπική της ζωή στο πλευρό του επιχειρηματία Βύρωνα Βασιλειάδη. Το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας το καλοκαίρι του 2020, σε μια παραμυθένια και ταυτόχρονα διακριτική τελετή στη Μύκονο, περιτριγυρισμένο από στενούς φίλους και συγγενείς. Ο γάμος τους επισφράγισε μια βαθιά σχέση που βασίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση, τις κοινές αξίες και την ουσιαστική συντροφικότητα.

Η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε με τον ερχομό των παιδιών τους, μια διαδρομή που για την ίδια την Εριέττα είχε ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα. Μετά από έναν απαιτητικό αγώνα με θέματα γονιμότητας, για τον οποίο μίλησε ανοιχτά και με θάρρος δίνοντας δύναμη σε πολλές γυναίκες, έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, τον γιο τους Νικόλα, τον Μάρτιο του 2022. Η μητρότητα άλλαξε ριζικά τις προτεραιότητές της, ενώ η οικογένειά τους μεγάλωσε ακόμη περισσότερο όταν υποδέχτηκαν και το δεύτερο παιδί τους, πλημμυρίζοντας την καθημερινότητά τους με νέα χαμόγελα κι αισθήματα ολοκλήρωσης.