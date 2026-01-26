Εριέττα Κούρκουλου: Ανακοίνωσε το κλείσιμο του πρώτου ανεξάρτητου Κέντρου Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα – «Να ζητήσω μία μεγάλη συγγνώμη»

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου το κλείσιμο του πρώτου ανεξάρτητου Κέντρου Φυσικού Τοκετού (The Birth Center), περίπου τρεις μήνες μετά τα εγκαίνια.

Όπως έγραψε στο Instagram, το Κέντρο Φυσικού Τοκετού «εισέρχεται σε μια περίοδο διακοπής λειτουργίας για λόγους επανασχεδιασμού των δραστηριοτήτων του και οργανωτικής αναδιάρθρωσης. Για το προσεχές διάστημα, το Κέντρο δεν θα πραγματοποιεί φυσικούς τοκετούς στις εγκαταστάσεις του».

«Καλησπέρα σε όλους. Μετά από τέσσερα χρόνια σκληρή δουλειάς, πραγματικής αφοσίωσης και πίστης σε ένα πολύ σπουδαίο όραμα, δυστυχώς καλούμαι να ανακοινώσω το κλείσιμο του πρώτου ανεξάρτητου κέντρου τοκετού στην Ελλάδα. Αυτή η απόφαση είναι μία απόφαση που ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη για εμένα. Δυστυχώς δε μου αφήνεται πλέον καμία άλλη επιλογή. Το μοντέλο, το συγκεκριμένο, έχει αποδειχθεί μη βιώσιμο, βάσει των δεδομένων συνθηκών που επικρατούν σήμερα στη χώρα μας. Εγώ μέχρι και από πριν λίγες μέρες, ήμουν διατεθειμένη να δώσω χρόνο, τον χρόνο που θεωρούσα ότι χρειαζόταν το συγκεκριμένο εγχείρημα για να ορθοποδήσει.

Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό λόγω των εσωτερικών μας συνθηκών, πράγμα το οποίο με λυπεί πραγματικά και ειλικρινά. Οπότε εδώ είμαστε, σε μία πολύ δύσκολη στιγμή και ημέρα για όλους μας. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να πω ότι αποδέχομαι και παραδέχομαι το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί στην αποτυχία αυτού του project, γιατί είναι και μία προσωπική μου αποτυχία. Να ζητήσω μία μεγάλη συγγνώμη από τις γυναίκες που περίμεναν πώς και πώς να γεννήσουν στο κέντρο μας και να τονίσω ότι αυτό δεν είναι μια αποτυχία του μαιοκεντρικού μοντέλου φροντίδας.

Το μαιοκεντρικό μοντέλο φροντίδας και ο σεβασμός στον τοκετό της γυναίκας είναι κάτι το οποίο έχει τεράστια ανάγκη η χώρα μας. Είναι κάτι το οποίο θα συνεχίζω με κάθε τρόπο να στηρίζω και μακάρι να μου δοθεί κάποια στιγμή η ευκαιρία να κάνω κάτι παρόμοιο εντός μαιευτηρίου, είτε αυτό είναι ένα ιδιωτικό είτε ένα δημόσιο μαιευτήριο. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα αγκαλιαζόταν πολύ πιο εύκολα από την ελληνική κοινωνία. Να σας ευχαριστήσω όλους για την πίστη σας, για τη θετική σας ενέργεια, για το πόσο αγκαλιάσατε αυτό το εγχείρημα από την πρώτη ημέρα.

Ήτανε πολύ σημαντική αυτή η υποστήριξη στην υλοποίηση του project και να ευχηθώ σε όλους καλή συνέχεια και να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας» αναφέρει σε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το συγκεκριμένο κέντρο εγκαινιάστηκε τον Οκτώβρη του 2025.

Δείτε την ανάρτησή της:

