Εριέττα Κούρκουλου: Η οικογενειακή αγκαλιά με τον Βύρωνα Βασιλειάδη και τον γιο τους – ΦΩΤΟ

Σε χριστουγεννιάτικο τραπέζι βρέθηκε την Κυριακή, η Εριέττα Κούρκουλου μαζί με τον σύζυγό της, Βύρωνα Βασιλειάδη και τον γιο τους, Νίκο.

Η οικογένεια πέρασε γιορτινές στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα, ενώ η Εριέττα Κούρκουλου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της ένα πολύ τρυφερό στιγμιότυπο.

Η επιχειρηματίας ανάρτησε μία φωτογραφία, στην οποία η οικογένεια της ποζάρει αγκαλιασμένη και ευτυχισμένη σε γιορτινό mood. Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι έχει δύο παιδιά τον Νίκο που απέκτησε το 2022 και τον Λέοντα που γεννήθηκε το 2024.

«Ευτυχία είναι…», έγραψε η Εριέττα Κούρκουλου.

