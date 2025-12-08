Μίνα Καραμήτρου: « Έχω δεχτεί πάρα πολλά απειλητικά μηνύματα – Έφτασαν μέχρι το σπίτι μου για να μου κάψουν το αυτοκίνητο»

Η Μίνα Καραμήτρου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και μεταξύ άλλων μίλησε για τα απειλητικά μηνύματα που κατά καιρούς έχει λάβει στην επαγγελματική της διαδρομή.

«Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπω στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Έβρισκα πόρτες κλειστές, αντιλήψεις περίεργες τα χρόνια εκείνα. Δεν με ενδιέφερε όμως καθόλου. Έλεγα πως ήθελα να κάνω αυτό, “ρίξτε με 10 φορές κάτω αλλά εγώ θα 11, θα σκουπιστώ και θα συνεχίσω” έλεγα» ανέφερε αρχικά η έμπειρη αστυνομική ρεπόρτερ και παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής του OPEN.

«Έχει συμβεί να φτάσουν μέχρι το σπίτι μου για να μου κάψουν το αυτοκίνητο. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ο δημοσιογράφος να λέει αυτό που πιστεύει χωρίς να φοβάται. Όποιος, λοιπόν, φοβάται, είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Έχω δεχτεί πάρα πολλά απειλητικά μηνύματα, δεν κάθομαι όμως να ασχοληθώ» πρόσθεσε.

«Θεωρώ ότι δεν μπορεί ο αστυνομικός να κάνει τη δουλειά του δημοσιογράφου, όπως δεν μπορεί ο δημοσιογράφος να κάνει τη δουλειά του αστυνομικού» συμπλήρωσε η Μίνα Καραμήτρου.