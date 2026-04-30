Συνελήφθη 18χρονος που έτρεχε με 163 χλμ./ώρα στην ε.ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών

Ένας 18χρονος «πετούσε» με 163 χλμ/ώρα αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 90 χλμ/ώρα, κινούμενος με το αυτοκίνητό του στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

Εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα, η οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, δημιουργούσε σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Ο ίδιος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.