Καλιφόρνια: Καρχαρίας 3,5 μέτρων καταδίωκε σέρφερ για 10 λεπτά – Βίντεο που κόβει την ανάσα

Ένα βίντεο που κόβει την ανάσα δημοσίευσε ένας άνδρας από την Καλιφόρνια, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που ένας καρχαρίας τον ακολουθεί επίμονα, στα ανοιχτά των ακτών της Σάντα Μπάρμπαρα.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο 25 Μαΐου, όταν ο Ρον Τακέντα και ένας φίλος του, ο Τέιβις, ταξίδευαν από τη Σάντα Μπάρμπαρα προς την Καρπιντερία, χρησιμοποιώντας σανίδες hydrofoil (σανίδες με υποβρύχιο πτερύγιο που τις ανασηκώνει πάνω από την επιφάνεια του νερού).

Ο Τέιβις κατέγραψε το συμβάν με κάμερα που ήταν τοποθετημένη στη σανίδα του, ενώ στο βίντεο ακούγεται να φωνάζει στον Τακέντα, που βρισκόταν πίσω του: «Μην πέσεις» και «Μην σταματάς».

«Ένα παιχνίδι γάτας και ποντικιού»

Στη λεζάντα του βίντεο, ο Τέιβις περιέγραψε την εφιαλτική εμπειρία που έζησαν.

«Ο καρχαρίας ακολούθησε τον Ρον από κοντά για περισσότερα από δύο μίλια. Σε χρόνο, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 10-12 λεπτά. Ήταν ένα παιχνίδι γάτας και ποντικιού, αλλά… με έναν καρχαρία 3 έως 3,5 μέτρων», τόνισε.

Ο ίδιος ο Τακέντα εξιστόρησε την εμπειρία του στο Facebook, αναφέροντας πως αρχικά κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν άκουσε «πιτσιλίσματα και γουργουρητά» πίσω από τη σανίδα του.

Κοιτάζοντας πίσω, είδε «ένα μεγάλο, ογκώδες, σκούρο σχήμα που έμοιαζε με τορπίλη να με ακολουθεί, αφήνοντας πίσω του αφρούς».



Αν και αρχικά πίστεψε ότι ήταν δελφίνι, ο Τέιβις τον ενημέρωσε φωνάζοντας πως επρόκειτο για καρχαρία. Από εκείνη τη στιγμή, ο Τακέντα είχε «ισχυρό κίνητρο» να μην χάσει την ισορροπία του.

«Τις περισσότερες φορές φαινόταν ότι ο καρχαρίας ήταν είτε λίγα μέτρα πίσω μου, είτε στην πραγματικότητα από κάτω, ανάμεσα στην ουρά της σανίδας μου και το πτερύγιο (foil). Ο καρχαρίας χτυπούσε δυνατά το νερό για να ακολουθεί κάθε στροφή και ταχύτητα που ανέπτυσσα», περιέγραψε.

Παρά την ελπίδα του ότι το κήτος θα βαριόταν τελικά, η καταδίωξη συνεχιζόταν. «Περνούσαν μεγάλα διαστήματα και νόμιζα ότι είχε φύγει… αλλά μετά άκουγα πάλι το νερό να βγαίνει από το ραχιαίο πτερύγιό του ή άκουγα έναν ήχο αναρρόφησης».

Τελικά, ο καρχαρίας τους εγκατέλειψε, επιτρέποντάς τους να ολοκληρώσουν τα υπόλοιπα 19 χιλιόμετρα της διαδρομής τους.

Αύξηση των εμφανίσεων λόγω θερμοκρασίας

Αν και το είδος καρχαρία δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα, επιστήμονες από το Εργαστήριο Θαλάσσιας Επιστήμης Μπένιοφ επισήμαναν ότι η περιοχή φιλοξενεί έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς νεαρών λευκών καρχαριών στη Νότια Καλιφόρνια.

Ο επιστήμονας Νιλ Νέιθαν εξήγησε πως οι λευκοί προτιμούν τα ρηχά και ζεστά νερά για να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματός τους.

Με το φαινόμενο Ελ Νίνιο να αναμένεται να θερμάνει περαιτέρω τα νερά μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου, οι επιστήμονες προειδοποιούν για συχνότερες εμφανίσεις καρχαριών.