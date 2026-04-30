Καλιφόρνια: Καρχαρίας 3,5 μέτρων καταδίωκε σέρφερ για 10 λεπτά – Βίντεο που κόβει την ανάσα

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

καρχαρίας καλιφόρνια

Ένα βίντεο που κόβει την ανάσα δημοσίευσε ένας άνδρας από την Καλιφόρνια, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που ένας καρχαρίας τον ακολουθεί επίμονα,  στα ανοιχτά των ακτών της Σάντα Μπάρμπαρα.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο 25 Μαΐου, όταν ο Ρον Τακέντα και ένας φίλος του, ο Τέιβις, ταξίδευαν από τη Σάντα Μπάρμπαρα προς την Καρπιντερία, χρησιμοποιώντας σανίδες hydrofoil (σανίδες με υποβρύχιο πτερύγιο που τις ανασηκώνει πάνω από την επιφάνεια του νερού).

Ο Τέιβις κατέγραψε το συμβάν με κάμερα που ήταν τοποθετημένη στη σανίδα του, ενώ στο βίντεο ακούγεται να φωνάζει στον Τακέντα, που βρισκόταν πίσω του: «Μην πέσεις» και «Μην σταματάς».

«Ένα παιχνίδι γάτας και ποντικιού»

Στη λεζάντα του βίντεο, ο Τέιβις περιέγραψε την εφιαλτική εμπειρία που έζησαν.

«Ο καρχαρίας ακολούθησε τον Ρον από κοντά για περισσότερα από δύο μίλια. Σε χρόνο, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 10-12 λεπτά. Ήταν ένα παιχνίδι γάτας και ποντικιού, αλλά… με έναν καρχαρία 3 έως 3,5 μέτρων», τόνισε.

Ο ίδιος ο Τακέντα εξιστόρησε την εμπειρία του στο Facebook, αναφέροντας πως αρχικά κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν άκουσε «πιτσιλίσματα και γουργουρητά» πίσω από τη σανίδα του.

Κοιτάζοντας πίσω, είδε «ένα μεγάλο, ογκώδες, σκούρο σχήμα που έμοιαζε με τορπίλη να με ακολουθεί, αφήνοντας πίσω του αφρούς».


Αν και αρχικά πίστεψε ότι ήταν δελφίνι, ο Τέιβις τον ενημέρωσε φωνάζοντας πως επρόκειτο για καρχαρία. Από εκείνη τη στιγμή, ο Τακέντα είχε «ισχυρό κίνητρο» να μην χάσει την ισορροπία του.

«Τις περισσότερες φορές φαινόταν ότι ο καρχαρίας ήταν είτε λίγα μέτρα πίσω μου, είτε στην πραγματικότητα από κάτω, ανάμεσα στην ουρά της σανίδας μου και το πτερύγιο (foil). Ο καρχαρίας χτυπούσε δυνατά το νερό για να ακολουθεί κάθε στροφή και ταχύτητα που ανέπτυσσα», περιέγραψε.

Παρά την ελπίδα του ότι το κήτος θα βαριόταν τελικά, η καταδίωξη συνεχιζόταν. «Περνούσαν μεγάλα διαστήματα και νόμιζα ότι είχε φύγει… αλλά μετά άκουγα πάλι το νερό να βγαίνει από το ραχιαίο πτερύγιό του ή άκουγα έναν ήχο αναρρόφησης».

Τελικά, ο καρχαρίας τους εγκατέλειψε, επιτρέποντάς τους να ολοκληρώσουν τα υπόλοιπα 19 χιλιόμετρα της διαδρομής τους.

Αύξηση των εμφανίσεων λόγω θερμοκρασίας

Αν και το είδος καρχαρία δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα, επιστήμονες από το Εργαστήριο Θαλάσσιας Επιστήμης Μπένιοφ επισήμαναν ότι η περιοχή φιλοξενεί έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς νεαρών λευκών καρχαριών στη Νότια Καλιφόρνια.

Ο επιστήμονας Νιλ Νέιθαν εξήγησε πως οι λευκοί προτιμούν τα ρηχά και ζεστά νερά για να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματός τους.

Με το φαινόμενο Ελ Νίνιο να αναμένεται να θερμάνει περαιτέρω τα νερά μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου, οι επιστήμονες προειδοποιούν για συχνότερες εμφανίσεις καρχαριών.

MIT: Επικίνδυνη ουσία σε νερό, καπνό και κρέας μπορεί να προκαλέσει καρκίνο σε παιδιά

Εμβόλια ενηλίκων: ποια δεν πρέπει να παραλείψετε

Συναγερμός για το ράλι της τιμής του πετρελαίου: Ξεπέρασε τα 125 δολ. το βαρέλι – Ανησυχία στις αγορές μετά την απειλή Τραμ...

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως σήμερα στα ΑΤΜ

«Το τίμημα του δωρεάν Gmail» – Κάποιο Google λογαριασμοί αξίζουν έως 180.000 δολάρια

Τα όνειρά μας δεν είναι τυχαία – Να τι πραγματικά συμβαίνει
περισσότερα
10:41 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Ρεκόρ Γκίνες: Ο «Λάζαρος» έκλεισε τα 30 του χρόνια και διεκδικεί τον τίτλο του γηραιότερου σκύλου

Ένας σκύλος ονόματι Lazare (Λάζαρος), που ζει στις Γαλλικές Άλπεις, πιστεύεται ότι είναι ο γηρ...
10:05 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Τραμπ: Αμήχανα σχόλια για τα «όμορφα αυτιά» του επικεφαλής της NASA στο Οβάλ Γραφείο – «Έχει εξαιρετική ακοή»

Μια ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή εκτυλίχθηκε στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη, όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ...
08:33 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Βινγκ Ρέιμς: Κατέρρευσε σε εστιατόριο ο σταρ του «Mission: Impossible»

Στιγμές αγωνίας έζησε η οικογένεια του Βινγκ Ρέιμς το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Απριλίου, όταν ...
08:07 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Axios: Το Πεντάγωνο παρουσιάζει στον Τραμπ νέες επιλογές για πλήγματα κατά του Ιράν – Τα 3 σενάρια της CENTCOM

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να ενημερωθεί σήμερα, Πέμπτη από τον διοικητή τ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς