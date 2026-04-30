Νικόλας Φαραντούρης: Ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ – «Ενώνω τη φωνή μου για πολιτική αλλαγή»

Στεφανία Κασίμη

Πολιτική

Νίκος Φαραντούρης

Tη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, Νικόλας Φαραντούρης.

Ο κ. Φαραντούρης, ο οποίος είχε διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο ραδιόφωνο “Παραπολιτικά”, είπε μεταξύ άλλων: «Ενώνω τη φωνή μου για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή».

Σε επισήμανση των δημοσιογράφων, επιβεβαίωσε ότι υιοθετεί το σύνθημα του Νίκου Ανδρουλάκη, αναφέροντας: «Σε αυτή την αναγκαιότητα και το προσκλητήριο δεν πρέπει να λείψει κάποιος».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική, με κυβερνητικό πρόγραμμα, συγκρότηση, όργανα, δομή και στρατηγικό στόχο στο δρόμο προς την κάλπη», τόνισε.

Οι επίσημες ανακοινώσεις για προσχώρηση του κ. Φαραντούρη στην ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να γίνουν εντός της ημέρας, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί σήμερα το απόγευμα στη Βουλή με τον ευρωβουλευτή.

Έρχονται κι άλλες μεταγραφές

Tο φλερτ μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νικόλα Φαραντούρη ήταν έντονο το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς ο ευρωβουλευτής είχε συμμετάσχει τόσο στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο και σε εκδηλώσεις για τα «κόκκινα δάνεια» με τον Κώστα Τσουκαλά.

Όπως φαίνεται δεν θα είναι η μόνη προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Ανδρουλάκη να έχει αναλάβει προσωπικά τις συνεννοήσεις με εν ενεργεία βουλευτές που πρόκειται να πάρουν “μεταγραφή” στο κόμμα.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, όλα δείχνουν ότι η επόμενη αναμένεται να είναι η Νίνα Κασιμάτη, ενώ παρά τις αντιδράσεις που έχουν κατά καιρούς εκδηλωθεί για τη Θεοδώρα Τζάκρη, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις και με τη βουλευτή Πέλλας.

 

 

 

