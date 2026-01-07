Εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Φαραντούρης με απόφαση Φάμελλου – «Οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα»

Διεγράφη από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο Νικόλας Φαραντούρης μετά τις δηλώσεις του για την Μαρία Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, ο Νικόλας Φαραντούρης τέθηκε εκτός της ευρωομάδας του κόμματος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση «ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο».

Το χρονικό της ρήξης

Υπενθυμίζεται ότι τα προηγούμενα 24ωρα ο ευρωβουλευτής μιλώντας στην ΕΡΤ και ερωτηθείς για τις σχέσεις του με την Μαρία Καρυστιανού απάντησε, μεταξύ άλλων, ότι «συζητώ μαζί της, δεν είναι κρυφό. Υπάρχει μία συναντίληψη».

«Ένα τέτοιο κίνημα πολιτών θα ήταν καλοδεχούμενο, γιατί οποιοσδήποτε και από οπουδήποτε μετερίζι προέρχεται μια καλή πρόταση για το μέλλον του τόπου δεν μπορεί παρά να είναι μόνο καλοδεχούμενη» είπε ο ευρωβουλευτής, αλλά ανέφερε ότι προς το παρόν «εγώ συνεχίζω να κάνω απρόσκοπτα τη δουλειά μου και έχω και πάρα πολύ δουλειά».

Οι δηλώσεις του ευρωβουλευτή άναψαν «φωτιές» στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον πρόεδρο του κόμματος να επικοινωνεί μαζί του, προκειμένου να του ζητήσει διευκρινίσεις για τη στάση του απέναντι στην πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού.

Όπως ανέφεραν χθες πηγές της Κουμουνδούρου που επικαλείται το ERTNews, ο Νικόλας Φαραντούρης απάντησε στον Σωκράτη Φάμελλο, «βεβαίως είμαι ΣΥΡΙΖΑ» και ότι θα το ξεκαθαρίσει άμεσα.

Ο ευρωβουλευτής επανήλθε σήμερα στο θέμα και στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά τις πρώτες δηλώσεις του, αναφέροντας ότι, «με πήρε χθες το βράδυ ο κ. Φάμελλος, μιλήσαμε και του επανέλαβα και αυτά που έχω πει και δημόσια. Με ρώτησε αν παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ και του είπα ότι με πήρε τηλέφωνο ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. “Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλο δρόμο και να κάνω άλλη επιλογή θα σε ενημερώσω αρμοδίως και εσένα και τον ελληνικό λαό αναλαμβάνοντας την ευθύνη μου, χωρίς κύκλους, χωρίς διαρροές και χωρίς αντιπροσώπους” του είπα».

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά» και αναφορικά με το ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο κ. Φαραντούρης είπε ότι «επαναλαμβάνω ότι είναι καλοδεχούμενη η μετεξέλιξη ακόμη και θεσμική ενός κινήματος πολιτών, επίσης είναι καλοδεχούμενη και η ίδια η κάθοδος ενός προσώπου, μιας ανώνυμης γυναίκας μέχρι πρωτινός, χωρίς κομματικές περγαμηνές, χωρίς κομματική ζύμωση, που μία τραγική συγκυρία της μοίρας την έφερε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για Δικαιοσύνη να κατέλθει στον πολιτικό στίβο γιατί κι αυτό ακόμα βλέπω ότι δαιμονοποιείται από διάφορους κύκλους. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητη και υποχρέωση και δικαίωμα, από εκεί και πέρα είπα ότι ενώνω τη φωνή μου. Εγώ δεν μπήκα σε εικοτολογίες ούτε σε μελλοντολογίες ούτε προεξόφλησα τη δική μου την πορεία και μένω σε αυτό που είπα ότι εάν αποφασίσω κάτι άλλο από αυτό που κάνω τώρα θα βγω μπροστά και θα το πω ευθέως και αρμοδίως».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «θα πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσει στην πορεία προς τις κάλπες και για το μέλλον και τα επόμενα χρόνια τι ακριβώς θέλει να είναι και πού θέλει να βρίσκεται. Σας θυμίζω ότι η θητεία μου είναι μέχρι το 2029 και παραμένω προσηλωμένος στα μεγάλα προβλήματα του τόπου. Αν αλλάξει κάτι θα σας ενημερώσω, τίποτα δεν είναι γραμμένο στις πλάκες του Μωυσή».