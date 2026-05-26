Πανικός από χιλιάδες μέδουσες στην παραλία της Χαλκίδας – Ανησυχία προκαλεί ο αυξανόμενος αριθμός τους

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΜΕΔΟΥΣΕΣ
Προβληματισμό έχει προκαλέσει η νέα εμφάνιση χιλιάδων μικρών καφέ μεδουσών σε παραλία της Εύβοιας. Σημειώνεται ότι το φαινόμενο έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητό τις τελευταίες ώρες.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν σε παραλία της Χαλκίδας δείχνουν την ακτή και τα ρηχά νερά να έχουν γεμίσει από μικρές μέδουσες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του ξαφνικά, ενώ αρκετοί αναφέρουν πως ο αριθμός τους είναι αισθητά μεγαλύτερος σε σχέση με προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με το evima.

Οι ειδικοί επισημαίνουν πως τέτοια φαινόμενα μπορεί να σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες, τα θαλάσσια ρεύματα αλλά και την αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας.

Πάντως, οι εικόνες έχουν ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα social media, με αρκετούς πολίτες να εκφράζουν την ανησυχία τους για την κατάσταση που διαμορφώνεται σε παραλίες της Εύβοιας λίγο πριν αρχίσει δυναμικά η καλοκαιρινή περίοδος.

Φωτό από evima
Φωτό από evima

