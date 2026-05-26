Πάτρα: Συνελήφθη ο δράστης που ξυλοκόπησε ζευγάρι ηλικιωμένων – Απαιτούσε να αποκαλύψουν πού έχουν χρήματα

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ
Συνελήφθη ένας 40χρονος ως ο δράστης που επιχείρησε να διαπράξει ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου (23/5) σε ισόγεια κατοικία στην Πάτρα.

Ο δράστης είναι ένας τοξικομανής, παλιός γνώριμος των αστυνομικών αρχών για παρόμοιες πράξεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται ότι ήταν περίπου 4 το μεσημέρι, όταν ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι του ζευγαριού από ανασφάλιστο παράθυρο και ήρθε αντιμέτωπος με τον 95χρονο και την 93χρονη σύζυγό του. Ο δράστης δεν δίστασε να ξυλοκοπήσει αλύπητα τους δύο ηλικιωμένους, απαιτώντας να του αποκαλύψουν πού είχαν φυλαγμένα τα χρήματα από τις συντάξεις τους, αλλά και κοσμήματα.

Οι γείτονες ήταν εκείνοι που άκουσαν τις φωνές των ηλικιωμένων και ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές, με τον δράστη να διαφεύγει από το σημείο χωρίς να ολοκληρώσει τη ληστεία.

Οι δύο ηλικιωμένοι διακομίστηκαν για προληπτικούς λόγους στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

