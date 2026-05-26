Έμιλυ Κολιανδρή: «Δεν κάνω μεγάλες σκηνές, κινηματογραφικές, αλλά ζηλεύω αρκετά»

Για το θέμα της ζήλιας μίλησε η Έμιλυ Κολιανδρή, την οποία συνάντησε η κάμερα του «Happy Day». Στις δηλώσεις της στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η ταλαντούχα ηθοποιός παραδέχτηκε ότι «ζηλεύω αρκετά», χωρίς ωστόσο να κάνει μεγάλες σκηνές.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ψυχαγωγική εκπομπή του ALPHA, η Έμιλυ Κολιανδρή εξομολογήθηκε ότι: «Ζηλεύω αρκετά. Δεν κάνω μεγάλες σκηνές, κινηματογραφικές. Αλλά ζηλεύω αρκετά, ναι. Έχω ψάξει και κινητό, τα έχω κάνει όλα».

Στη συνέχεια των δηλώσεών της, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου, η αγαπημένη καλλιτέχνις εξήγησε πως: «Είναι και πολύ εύκολο πια, έτσι όπως είναι τα κοινωνικά δίκτυα, να μπεις σε αυτούς τους πειρασμούς. Δεν το λέω με καμάρι, αλλά είναι εύκολο να σου συμβεί. Νομίζω ότι η ζήλια και ο θαυμασμός είναι βασικά συστατικά μιας σχέσης. Ειδικά όταν είναι και πολύχρονη».