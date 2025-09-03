Έμιλυ Κολιανδρή: «Ο γιος μου είναι στην προεφηβεία, καταλαβαίνω ότι τελειώνει αυτή η περίοδος που τα παιδιά σε επιθυμούν»

Καλεσμένη στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά ήταν το πρωί της Τρίτης (2/9) η Έμιλυ Κολιανδρή. Η αγαπημένη ηθοποιός, στη διάρκεια της παρουσίας της στο «Πρωίαν σε είδον», μίλησε και για τον γιο της, ο οποίος βρίσκεται στην προεφηβεία, καθώς και για τα κινητά και για το πώς τα διαχειρίζεται.

Υπενθυμίζεται ότι η Έμιλυ Κολιανδρή είναι παντρεμένη με τον Χρήστο Λούλη από το 2008. Στη διάρκεια της κοινής τους πορείας έχουν αποκτήσει 2 παιδιά, τον Αλέξανδρο που γεννήθηκε το 2011 και την Σμαράγδα που ήρθε στον κόσμο το 2015.

Μιλώντας για τον γιο της, η Έμιλυ Κολιανδρή είπε ότι: «Ο γιος μου είναι στην προεφηβεία και καταλαβαίνω ότι τελειώνει αυτή η περίοδος που τα παιδιά σε επιθυμούν, επιθυμούν την παρέα σου, σε βρίσκουν συμπαθητικό… Κάνουμε διακοπές όλοι μαζί, πολύ ωραία και με μεγάλη επιτυχία, αλλά φοβάμαι ότι αυτό θα τελειώσει σιγά σιγά. Οπότε λέω όσα χρόνια το έχουμε ακόμα και περνάμε όλοι καλά σε αυτό και δεν σέρνουμε κάτι παιδιά που κοιτάνε το κινητό ή την ώρα να σηκωθούν να φύγουν, να πάνε με τους φίλους τους».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε πως: «Αυτό με τα κινητά το καταφέρνω με καβγάδες και φωνές… Είναι μέρες που νιώθω ότι ο λόγος που σκέφτομαι πράγματα να κάνουμε, είναι για να μην είναι στο κινητό. Με αγχώνει πολύ, αλλά νιώθω, επειδή είμαι κάπως αισιόδοξη σε σχέση με αυτό, ότι θα φύγει. Ότι είναι μία φάση της ανθρωπότητας και θα έρθει σε έναν κορεσμό. Νομίζω ότι πια αυτό με το σκρολάρισμα φτάνει σε έναν απόπατο και πιάνεις τον εαυτό σου να βλέπει όλο και πιο άχρηστα πράγματα, που κάποια στιγμή θα πεις ότι έγκωσες».