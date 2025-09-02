Ανδρομάχη: Οι τρυφερές αναρτήσεις για τον γιο της – «Πότε πέρασε 1 χρόνος;»

Ανδρομάχη
Φωτογραφία: Instagram/andromache_dim

Ενός έτους γίνεται σε 10 ημέρες ο γιος της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη. Το παιδί του ζευγαριού ήρθε στον κόσμο την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου του 2024 και άλλαξε τις ζωές των γονιών του. Η γνωστή τραγουδίστρια με αφορμή το γεγονός πως πλησιάζουν τα πρώτα γενέθλια του μωρού της, το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) έκανε μερικές πολύ τρυφερές αναρτήσεις στο προφίλ της στο Instagram.

Η Ανδρομάχη ανέβασε, με την μορφή των Instagram stories, τρία διαφορετικά στιγμιότυπα από τον πρώτο χρόνο με το μωρό της και έγραψε: «Σε λίγες μέρες το μπεμπάκι μας θα γίνει 1.

Ανδρομάχη

Πότε πέρασε 1 χρόνος; Πότε; Και πόσο μικρούλης είναι εδώ. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός Χριστέ μου».

Ανδρομάχη

Ανδρομάχη

Ο Γιώργος Λιβάνης σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, μιλώντας για τον σχεδόν ενός έτους Γεράσιμο, είχε πει ότι: «Δεν το πιστεύω επί 12. Δε ξέρω αν το δικό μου το παιδί που είναι έτσι… Είμαστε από πάνω του, μας αρέσει αυτό. Χαιρόμαστε τις ώρες που περνάμε μαζί. Επενδύουμε πάνω σε αυτό, αφήνοντας και κάποια πράγματα από τη δουλειά πίσω. Ξέρουμε ότι αυτό θα μας το γυρίσει κι έτσι γίνεται».

