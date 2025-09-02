Μπέσσυ Μάλφα: «Είχα μια ψευδή αίσθηση ότι με αγαπάνε όλοι και μετά βγαίνοντας συνάντησα δύσκολα πράγματα»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου ήταν το πρωί της Τρίτης (2/9) η Μπέσσυ Μάλφα. Μεταξύ άλλων, στη συνέντευξή της η επιτυχημένη καλλιτέχνις αναφέρθηκε στην πορεία της στον χώρο της Τέχνης και εξομολογήθηκε πως θεωρεί σπουδαίο το γεγονός πως κατάφερε να επιβιώσει με τις αξίες της, καθώς και το ότι γνώρισε «πολύ καλούς ανθρώπους». Ακόμα, μίλησε για το «σύνδρομο του Θεού» και τόνισε πως «η ευγένεια είναι πολιτισμός».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Μπέσσυ Μάλφα είπε ότι: «Δεν νομίζω ότι έχω κάνει κάτι σπουδαίο. Για μένα το σπουδαίο ήταν ότι κατάφερα να επιβιώσω με τις δικές μου αξίες, αυτές που μου έδωσαν οι γονείς μου, με τις λαμβάνουσες τις δικές μου, αυτό που αντιλήφθηκα και ότι γνώρισα πολύ καλούς ανθρώπους. Αυτό με ξεπερνά! Εγώ είχα μια ψευδή αίσθηση ότι με αγαπάνε όλοι, τι καλοί που είναι όλοι, και μετά βγαίνοντας συνάντησα δύσκολα πράγματα».

«Όσο ήμουν νέα, είχα το σύνδρομο του Θεού, ότι εγώ βλέπω την καλοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό ήταν εγωισμός δικός μου, εγωκεντρισμός, ότι εγώ καταλαβαίνω. Τίποτα δεν καταλάβαινα, απλά με βοηθούσε να είμαι ήρεμη εγώ, ότι αυτός κάπου μέσα του έχει κάτι καλό», συνέχισε η ηθοποιός.

Επιπλέον, η Μπέσσυ Μάλφα εξήγησε ότι: «Μεγαλώνοντας πια και μαζεύοντας τις πληγές μου, κατάλαβα ότι ήταν πάρα πολύ ωραίες οι εμπειρίες, με βοήθησαν να σκανάρω και να καταλαβαίνω γρήγορα και να μην υπάρχουν στη ζωή μου. Κυρίως γιατί ήμουν ενοχική και έπρεπε να είμαι ευγενική σε όλους τους ανθρώπους, ακόμα και στην κακία τους. Ακόμα και τώρα που έρχονται και με ρωτάνε αγενέστατα πράγματα, όσον αφορά την εμφάνιση… Η ευγένεια είναι πολιτισμός. Να φιλτράρουμε πριν μιλήσουμε κάποια πράγματα που αφορούν στον άλλον!».