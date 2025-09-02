Μπέσσυ Μάλφα: «Είχα μια ψευδή αίσθηση ότι με αγαπάνε όλοι και μετά βγαίνοντας συνάντησα δύσκολα πράγματα»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μπέσσυ Μάλφα

Καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου ήταν το πρωί της Τρίτης (2/9) η Μπέσσυ Μάλφα. Μεταξύ άλλων, στη συνέντευξή της η επιτυχημένη καλλιτέχνις αναφέρθηκε στην πορεία της στον χώρο της Τέχνης και εξομολογήθηκε πως θεωρεί σπουδαίο το γεγονός πως κατάφερε να επιβιώσει με τις αξίες της, καθώς και το ότι γνώρισε «πολύ καλούς ανθρώπους». Ακόμα, μίλησε για το «σύνδρομο του Θεού» και τόνισε πως «η ευγένεια είναι πολιτισμός».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Μπέσσυ Μάλφα είπε ότι: «Δεν νομίζω ότι έχω κάνει κάτι σπουδαίο. Για μένα το σπουδαίο ήταν ότι κατάφερα να επιβιώσω με τις δικές μου αξίες, αυτές που μου έδωσαν οι γονείς μου, με τις λαμβάνουσες τις δικές μου, αυτό που αντιλήφθηκα και ότι γνώρισα πολύ καλούς ανθρώπους. Αυτό με ξεπερνά! Εγώ είχα μια ψευδή αίσθηση ότι με αγαπάνε όλοι, τι καλοί που είναι όλοι, και μετά βγαίνοντας συνάντησα δύσκολα πράγματα».

«Όσο ήμουν νέα, είχα το σύνδρομο του Θεού, ότι εγώ βλέπω την καλοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό ήταν εγωισμός δικός μου, εγωκεντρισμός, ότι εγώ καταλαβαίνω. Τίποτα δεν καταλάβαινα, απλά με βοηθούσε να είμαι ήρεμη εγώ, ότι αυτός κάπου μέσα του έχει κάτι καλό», συνέχισε η ηθοποιός.

Επιπλέον, η Μπέσσυ Μάλφα εξήγησε ότι: «Μεγαλώνοντας πια και μαζεύοντας τις πληγές μου, κατάλαβα ότι ήταν πάρα πολύ ωραίες οι εμπειρίες, με βοήθησαν να σκανάρω και να καταλαβαίνω γρήγορα και να μην υπάρχουν στη ζωή μου. Κυρίως γιατί ήμουν ενοχική και έπρεπε να είμαι ευγενική σε όλους τους ανθρώπους, ακόμα και στην κακία τους. Ακόμα και τώρα που έρχονται και με ρωτάνε αγενέστατα πράγματα, όσον αφορά την εμφάνιση… Η ευγένεια είναι πολιτισμός. Να φιλτράρουμε πριν μιλήσουμε κάποια πράγματα που αφορούν στον άλλον!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη σε νοσοκομεία του Έβρου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Νέα μελέτη αποκαλύπτει για ποιες ειδήσεις προτιμούν να ενημερώνονται οι ναρκισσιστές

ΚΕΠ: Νέες υπηρεσίες διαθέσιμες για τις άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας

Εφορία: Το ChatGPT στη διάθεση των φορολογούμενων – Θα απαντά σε ερωτήσεις και θα λύνει απορίες όλο το 24ωρο

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 5 καρδιές στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:23 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Συγκλονίζει η Βάσω Καζαντζίδη: «Δεν ήταν ο Στέλιος που ήξερα, τα τελευταία 2 χρόνια είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά…»

Ο Στέλιος Καζαντζίδης έζησε μία μυθιστορηματική ζωή, η οποία πριν από λίγο καιρό έγινε και ται...
20:11 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Ζωή Κρονάκη: «Ο γιος μου ήταν το τελευταίο μου ωάριο» – Η εξομολόγηση για την δεύτερη εγκυμοσύνη της

Στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαντώς Γαστεράτου «50 λεπτά» στο YouTube, ήταν καλεσμένη η Ζωή Κρο...
19:27 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρέας Γεωργίου: Η συγκινητική φωτογραφία με την νεογέννητη κόρη του και το μήνυμα της Σιμώνης Χριστοδούλου – «Και κάπως έτσι γίναμε 3…»

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου, οι οποίοι τέλη Αυγούστ...
18:09 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Δημήτρης Μακαλιάς: Γενέθλια και επέτειος γάμου με την Αντιγόνη Ψυχράμη – Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (2/9) ημέρα για τον Δημήτρη Μακαλιά, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του ...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix