Mad Clip: «Μου λείπεις κάθε μέρα…» – Η συγκινητική ανάρτηση της αδελφής του για τα 4 χρόνια από τον θάνατό του

Ήταν ξημερώματα 2 Σεπτεμβρίου του 2021, όταν ο Mad Clip έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 34 ετών σε τροχαίο. Ο θάνατος του “πάγωσε” το πανελλήνιο και σκόρπισε τη θλίψη στους θαυμαστές του, που ακούνε μέχρι και σήμερα τα κομμάτια του φανατικά.

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (2/9) από την ημέρα που ο Mad Clip πέθανε και η αδελφή του και γνωστή τραγουδίστρια Άσπα, έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, προκειμένου να τιμήσει την μνήμη του αείμνηστου ράπερ.

Η Άσπα ανέβασε σε Instagram story της μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες του Mad Clip. Το στιγμιότυπο είχε τραβηχτεί στο απόγειο της καριέρας του επιτυχημένου μουσικού, ο οποίος αγαπήθηκε όχι μόνο για τα κομμάτια του, αλλά και για τον χαρακτήρα του.

«Τέσσερα χρόνια σήμερα. Μου λείπεις κάθε μέρα», έχει γράψει η αδελφή του ράπερ στην ανάρτησή της.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην Secret, η Άσπα είχε εξομολογηθεί πως: «Από τον αδελφό μου μου λείπουν τα πάντα. Αυτό που με νοιάζει είναι να τιμώ πάντα τη μνήμη του και να τον κάνω περήφανο».