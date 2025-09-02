Σταμάτης Γονίδης: Αυτή θα είναι η μοναδική εμφάνιση του καλλιτέχνη τη φετινή σεζόν

Τις τελευταίες ώρες ο Σταμάτης Γονίδης βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας με την απόφασή του να μη συνεργαστεί με τον Γιάννη Πλούταρχο, μια απόφαση που γνωστοποίησε ο ίδιος ο τραγουδιστής μάλιστα στα media, στέλνοντας το λόγο που αποχωρεί και τονίζοντας ότι θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία του.

Ο τραγουδιστής θα συναντηθεί για μια απολαυστική βραδιά με το κοινό του που τον ακολουθεί πιστά τόσα χρόνια.

Oι άνθρωποι όμως που τον αγαπούν και τον στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια στην πετυχημένη πορεία του θα έχουν την δυνατότητα πολύ σύντομα να τον απολαύσουν για μια βραδιά ζωντανά.

Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου ο κορυφαίος λαϊκός ερμηνευτής θα εμφανιστεί στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας και θα διασκεδάζει το κοινό του χαρίζοντάς του τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο και παράλληλα περνούν και αρκετά μηνύματα.

Η μεγάλη συναυλία του Σταμάτη Γονίδη στο Κατράκειο Θέατρο θα ξεκινήσει στις 21:00.

Ο εμβληματικός τραγουδιστής υπόσχεται μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη συναίσθημα, ζωντάνια και ρυθμό, σε μία συναυλία που μαζί του στη σκηνή θα εμφανιστούν και άλλοι σημαντικοί καλλιτέχνες και φίλοι του.

