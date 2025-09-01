Σταμάτης Γονίδης: Αποχώρησε από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο – «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου…»

Ο Σταμάτης Γονίδης, με δήλωση που έστειλε στα Μέσα το απόγευμα της Δευτέρας (1/9), ανακοίνωσε την λήξη της συνεργασίας του με το νυχτερινό κέντρο που θα εμφανιζόταν φέτος τον χειμώνα με τον Γιάννη Πλούταρχο.

Στη δήλωσή του, ο αγαπημένος καλλιτέχνης αναφέρει ότι: «Θα απέχω αυτό τον χειμώνα από τις πίστες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ αυτονόητο ότι αυτοί που συνεργάζομαι θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου.

Το γεγονός ότι από επιλογή δεν ανήκω στο “lifestyle” δεν σημαίνει ότι κάποιοι μέσα από το διαδίκτυο μπορούν να με υποτιμούν και να μη με σέβονται. Ο νοών νοείτω. Σταμάτης Γονίδης».

Υπενθυμίζεται ότι το νυχτερινό κέντρο στην οδό Πειραιώς, στο οποίο ήταν προγραμματισμένο να εμφανίζεται από το Νοέμβριο ο Σταμάτης Γονίδης, την Τετάρτη (27/8) είχε ανακοινώσει την συνεργασία του τραγουδιστή με τον Γιάννη Πλούταρχο.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του έκανε γνωστό ότι: «Το ANODOS και ο ερωτικός καλλιτέχνης Γιάννης Πλούταρχος (ύστερα από δύο επιτυχημένες σεζόν στο ANODOS) υποδέχονται το μεγάλο διαχρονικό λαϊκό καλλιτέχνη Σταμάτη Γονίδη.

Οι δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες Σταμάτης Γονίδης και Γιάννης Πλούταρχος, υπόσχονται να χαρίσουν στο κοινό μαγικές βραδιές από το Νοέμβριο».