Σταμάτης Γονίδης: Αποχώρησε από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο – «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου…»

Enikos Newsroom

lifestyle

Σταμάτης Γονίδης
Φωτογραφία: sgonidis_official/ Instagram

Ο Σταμάτης Γονίδης, με δήλωση που έστειλε στα Μέσα το απόγευμα της Δευτέρας (1/9), ανακοίνωσε την λήξη της συνεργασίας του με το νυχτερινό κέντρο που θα εμφανιζόταν φέτος τον χειμώνα με τον Γιάννη Πλούταρχο. 

Στη δήλωσή του, ο αγαπημένος καλλιτέχνης αναφέρει ότι: «Θα απέχω αυτό τον χειμώνα από τις πίστες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ αυτονόητο ότι αυτοί που συνεργάζομαι θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου.

Το γεγονός ότι από επιλογή δεν ανήκω στο “lifestyle” δεν σημαίνει ότι κάποιοι μέσα από το διαδίκτυο μπορούν να με υποτιμούν και να μη με σέβονται. Ο νοών νοείτω. Σταμάτης Γονίδης».

Υπενθυμίζεται ότι το νυχτερινό κέντρο στην οδό Πειραιώς, στο οποίο ήταν προγραμματισμένο να εμφανίζεται από το Νοέμβριο ο Σταμάτης Γονίδης, την Τετάρτη (27/8) είχε ανακοινώσει την συνεργασία του τραγουδιστή με τον Γιάννη Πλούταρχο.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του έκανε γνωστό ότι: «Το ANODOS και ο ερωτικός καλλιτέχνης Γιάννης Πλούταρχος (ύστερα από δύο επιτυχημένες σεζόν στο ANODOS) υποδέχονται το μεγάλο διαχρονικό λαϊκό καλλιτέχνη Σταμάτη Γονίδη.

Οι δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες Σταμάτης Γονίδης και Γιάννης Πλούταρχος, υπόσχονται να χαρίσουν στο κοινό μαγικές βραδιές από το Νοέμβριο».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anodos (@anodos._)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέο ευρωπαϊκό δίκτυο για την έρευνα και την καινοτομία στον καρκίνο

Επιστροφή από διακοπές: Πώς να επανέλθετε ομαλά στη ρουτίνα – Τι συμβουλεύει ειδικός για στρες και κίνητρο

Θεοδωρικάκος: «Στηρίζουμε τη μεσαία τάξη και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»

Νέα υπηρεσία του 1555: Βιντεοκλήση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Νέο εξαιρετικά λεπτό ολογραφικό σύστημα από την Meta και το Stanford φέρνει την επανάσταση

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:50 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρέας Γεωργίου σε Σιμώνη Χριστοδούλου: «Κάθε μέρα σε ερωτεύομαι πιο πολύ…» – Η ανάρτηση για την επέτειο του γάμου τους

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (1/9) ημέρα για τον Ανδρέα Γεωργίου και την Σιμώνη Χριστοδούλου, κα...
22:18 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Ελένη Βουλγαράκη σε Φώτη Ιωαννίδη: «Είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστριά σου» – Το μήνυμα μετά τη μεταγραφή στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης προτιμούν να κρατάνε χαμηλούς τόνους στην προσωπική τ...
22:06 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Μαίρη Συνατσάκη: Ανήρτησε την πιο γλυκιά φωτογραφία της μικρής Ολίβιας με την κόρη της Πηνελόπης Αναστασοπούλου – «Πάμε να λιποθυμήσουμε κάπου μαζί;»

Η Μαίρη Συνατσάκη και η Πηνελόπη Αναστασοπούλου διατηρούν πολύ καλές φιλικές σχέσεις. Μάλιστα,...
21:28 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Χρύσα Κατσαρίνη: «Ο πατέρας μου έχει μία εικοσαετία να επικοινωνήσει μαζί μου…»

Η Χρύσα Κατσαρίνη μέσα στα χρόνια έχει μιλήσει σε συνεντεύξεις της για την κακοποίηση που είχε...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix