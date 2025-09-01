Συγκινεί ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Βλέπω ανθρώπους που δυσκολεύονται ακόμα…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης

Καλεσμένος στην πρεμιέρα της νέας σεζόν του «Π.Ο.Π. Μαγειρική» ήταν ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης την Δευτέρα (1/9). Ο αγαπημένος ηθοποιός, στη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή μίλησε και για τα πράγματα που τον συγκινούν.

Συγκεκριμένα, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μιλώντας με τον Ανδρέα Λαγό εξομολογήθηκε πως: «Με συγκινεί η ευγένεια, η καλοσύνη, ο έρωτας, οι χειραψίες, οι αγκαλιές, η ανιδιοτέλεια… Να μη σκέφτεσαι ότι είσαι το κέντρο του κόσμου, να σκέφτεσαι ότι μέσα από την γεύση μπορείς να ταΐσεις 30 άλλους ανθρώπους που μπορεί να μην σε ξέρουν καν και να προσφέρεις ένα κομμάτι αγάπης χωρίς να το πεις ποτέ».

«Με συγκινούν τα θαύματα, αν τα πιστεύεις… Και τα πρακτικά θαύματα. Ο αθλητισμός, οι τέχνες, η μουσική και οι γεύσεις. Καμιά φορά οι άνθρωποι παίρνουμε τα πράγματα ως δεδομένα και θεωρούμε ότι είναι δεδομένο ότι αναπνέεις αύριο, και βλέπω ανθρώπους που δυσκολεύονται ακόμα και γι’ αυτό, που την επόμενη μέρα ξεκινάνε και φτάνουν στο ακατόρθωτο. Αυτό μου δίνει μεγάλη δύναμη και μου δίνει το κίνητρο να πιστεύω ότι αν θέλεις μπορείς να καταφέρεις τα πάντα», συνέχισε ο ηθοποιός.

21:28 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

