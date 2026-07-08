Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία: Επτά νεκροί και 121 τραυματίες – Το Χάρκοβο στο επίκεντρο των επιθέσεων

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Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 121 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σε ολόκληρη την Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Το Χάρκοβο βρέθηκε στο επίκεντρο των πληγμάτων, με κατοίκους να κάνουν λόγο για αλλαγή της ρωσικής τακτικής και επιθέσεις που πλέον εκδηλώνονται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τη συνοικία Νεμισλιάνσκι του Χαρκόβου, χτυπώντας πενταώροφη πολυκατοικία. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά.

«Οι επιθέσεις έχουν γίνει πολύ λιγότερο προβλέψιμες»

Η 25χρονη κάτοικος του Χαρκόβου, Πολίνα Σιντλέτσκα, δήλωσε στην Kyiv Independent ότι οι εκρήξεις την ξύπνησαν το πρωί και πως οι ρωσικές επιθέσεις έχουν αλλάξει χαρακτήρα.

«Οι επιθέσεις έχουν γίνει πολύ λιγότερο προβλέψιμες απ’ ό,τι ήταν το περασμένο καλοκαίρι. Τώρα μπορούν να συμβούν μέσα στη μέρα, το πρωί ή και πολλές φορές μέσα στην ίδια ημέρα. Παλαιότερα ένιωθα ότι σχεδόν όλα συνέβαιναν κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Σπαρτάκ Μπορισένκο, επικεφαλής του τμήματος διερεύνησης εγκλημάτων πολέμου της Εισαγγελίας της Περιφέρειας Χαρκόβου, στην επίθεση χρησιμοποιήθηκε πύραυλος Banderol.

Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος πύραυλος μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως και 800 χιλιομέτρων την ώρα, μεταφέρει εκρηκτική κεφαλή βάρους περίπου 300 έως 400 κιλών και διαθέτει σύστημα καθοδήγησης που του επιτρέπει να αλλάζει πορεία και ύψος κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες από το Χάρκοβο

Οι κάτοικοι της πόλης περιέγραψαν σκηνές χάους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είδα με τα ίδια μου τα μάτια τη ζωή να εγκαταλείπει έναν άνθρωπο», έγραψε η χρήστρια του Threads Πολίνα Πετρόβσκα, η οποία κατευθυνόταν στη δουλειά της όταν σημειώθηκε η επίθεση.

«Είμαι σίγουρη ότι θα θυμάμαι για πολύ καιρό αυτή τη δύσκολη αναπνοή. Φυσικά, ρώτησα αν είχαν καλέσει ασθενοφόρο και μου είπαν πως ναι. Ελπίζω πραγματικά να κατάφεραν να τον σώσουν», πρόσθεσε.

Η δημοσιογράφος της Kyiv Independent, Μιροσλάβα Τσαγιούν, η οποία βρέθηκε στο Χάρκοβο στις αρχές Ιουλίου, σημείωσε ότι, σε αντίθεση με το Κίεβο όπου οι επιθέσεις γίνονται κυρίως τη νύχτα, στο Χάρκοβο οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ηχούν σχεδόν αδιάκοπα όλη την ημέρα, με διαλείμματα μόλις πέντε έως δέκα λεπτών.

⏺Video of a half-ruined building in Kharkiv as a result of a Russian strike. It was reported that up to 10 people were killed as a result of the Russian strike on Kharkiv, according to the city mayor, Igor Terekhov. The number of injured has risen to 20. Source: place_kharkiv pic.twitter.com/9OV4GWdyjv — Lois Avenger Lane (@LoisAceLane) July 8, 2026

Όπως ανέφερε, drones FPV και μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι φτάνουν πλέον στην πόλη, γεγονός που καθιστά δυσκολότερο τον έγκαιρο εντοπισμό τους και την προειδοποίηση των κατοίκων.

«Βρισκόμασταν σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης και μέσα σε δέκα λεπτά ακούσαμε τουλάχιστον τρεις φορές ένα FPV drone να περνά από πάνω μας. Ήταν πραγματικά ανατριχιαστικό», είπε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι, σε αντίθεση με το Κίεβο όπου οι κάτοικοι έχουν περισσότερο χρόνο να καταφύγουν σε καταφύγια μετά τις προειδοποιήσεις, στο Χάρκοβο η εγγύτητα με τα ρωσικά σύνορα αφήνει ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης.

A massive morning missile and drone strike targeted #Kharkiv, leaving two people dead and 23 injured, including four children. Russian forces struck a five-story residential building, completely destroying its upper floors. The attack also hit a gas station and a residential… pic.twitter.com/5Ihd4SBg4W — UkraineWorld (@ukraine_world) July 8, 2026

Επιθέσεις σε πολλές περιφέρειες της Ουκρανίας

Στην υπόλοιπη περιφέρεια του Χαρκόβου, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 35 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία εξαπέλυσε πέντε βαλλιστικούς πυραύλους, δύο αντιραντάρ πυραύλους Kh-31P και 169 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Οι ουκρανικές αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν 139 drones, ενώ πέντε βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν τέσσερις στόχους και ακόμη 20 drones χτύπησαν 11 διαφορετικές τοποθεσίες. Συντρίμμια από αναχαιτισμένους στόχους έπεσαν σε επτά σημεία, ενώ οι δύο πύραυλοι Kh-31P δεν έφτασαν στους στόχους τους.

According to updated information, a multi-storey residential building in Kharkiv was struck not recently by a ballistic missile, but by an air-launched missile. The building sits in a densely populated residential district with rows of apartment blocks and, according to Ukrainian… pic.twitter.com/QPZFCd47rw — Shaun Pinner (@ShaunPinnerUA) July 8, 2026

Νεκροί και τραυματίες στη Χερσώνα, το Κίεβο και τη Ζαπορίζια

Στη νότια περιφέρεια της Χερσώνας, 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις.

Αργότερα, ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Προκούντιν ανακοίνωσε ότι ρωσικό drone επιτέθηκε περίπου στις 7 το πρωί σε λεωφορείο μέσα στην πόλη της Χερσώνας, σκοτώνοντας μια 72χρονη γυναίκα και τραυματίζοντας άλλους έξι επιβάτες.

«Ήταν μια σκόπιμη επίθεση εναντίον πολιτικού μέσου μεταφοράς. Ο χειριστής του drone δεν μπορούσε να μην δει ότι στο λεωφορείο επέβαιναν άμαχοι. Παρ’ όλα αυτά, κατεύθυνε εσκεμμένα το drone κατευθείαν στο εσωτερικό του οχήματος», δήλωσε ο Προκούντιν.

Σε ξεχωριστή επίθεση εναντίον ιδιωτικού αυτοκινήτου στη Χερσώνα σκοτώθηκε ένας 53χρονος άνδρας.

Στο Κίεβο, ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones στη διάρκεια της νύχτας αλλά και της ημέρας προκάλεσαν τον θάνατο μίας γυναίκας και τον τραυματισμό έξι ακόμη ανθρώπων.

A massive fire is raging in Kyiv near a crowded market after a Russian drone fell in the area. Residents have been urged to close their windows as thick, acrid smoke spreads across the city. Video: Telegram channels pic.twitter.com/YuGhCw3HLm — KyivPost (@KyivPost) July 8, 2026

Στη Ζαπορίζια και τη γύρω περιφέρεια τραυματίστηκαν δέκα άνθρωποι, ενώ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν συνολικά 1.016 επιθέσεις σε 62 οικισμούς μέσα σε ένα 24ωρο.

Παράλληλα, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, τέσσερις στην περιφέρεια του Σούμι, ανάμεσά τους μία 21χρονη γυναίκα, ενώ δύο ακόμη πολίτες τραυματίστηκαν στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ. Εκεί, μια 18χρονη υπέστη τραύματα από έκρηξη στην πόλη Μένα, ενώ ένας 46χρονος τραυματίστηκε έπειτα από εξάωρη επίθεση με drones στην πόλη Σνόβσκ.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας πρόσθεσε ακόμη ότι ρωσικό drone έπληξε πρατήριο καυσίμων στην πόλη Σεμενίβκα.