Πτολεμαΐδα: Εργαζόμενος έπεσε από φωταγωγό πολυκατοικίας – Μεταφέρεται στο Μποδοσάκειο

Ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε σε εργατικό ατύχημα στην Πτολεμαΐδα, πέφτοντας από τον φωταγωγό πολυκατοικίας κατά τη διάρκεια ηλεκτρολογικών εργασιών. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ τον μετέφεραν στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο, ενώ οι συνθήκες της πτώσης παραμένουν αδιευκρίνιστες.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εργατικό ατύχημα συνέβη νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (8/7) στην Πτολεμαΐδα, όταν ένας εργαζόμενος έπεσε από τον φωταγωγό πολυκατοικίας, στο κέντρο της πόλης.
  • Ο άνδρας εκτελούσε εργασίες ηλεκτρολογικής φύσεως και έπεσε από το ύψος του 3ου ορόφου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρέλαβαν τον τραυματία για να τον μεταφέρουν στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εργατικό ατύχημα συνέβη νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (8/7) στην Πτολεμαΐδα, όταν ένας εργαζόμενος έπεσε από τον φωταγωγό πολυκατοικίας, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας εκτελούσε εργασίες ηλεκτρολογικής φύσεως, όταν έπεσε από το ύψος του 3ου ορόφου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρέλαβαν τον τραυματία για να τον μεταφέρουν στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

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