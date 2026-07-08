Η ΠΝΟ καταγγέλλει ότι η απεργία στη Ραφήνα εξυπηρέτησε τα συμφέροντα της FAST FERRIES και της GOLDEN STAR

Σε μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση προχώρησε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), στρέφοντας τα βέλη της κατά των σωματείων ΠΕΝΕΝ-ΠΕΜΕΝ- ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ με αφορμή την πρόσφατη απεργιακή κινητοποίηση στο λιμάνι της Ραφήνας. Στην ανακοίνωση, όπου, όπως αναφέρεται, εκφράζεται η θέση του Γενικού Γραμματέα και της πλειοψηφίας της Διοίκησης της ΠΝΟ, η Ομοσπονδία καταγγέλλει, μεταξύ άλλων, πως «όλοι οι εμπλεκόμενοι στο ναυτεργατικό και ναυτιλιακό γίγνεσθαι γνωρίζουν ότι η απεργία αυτή εξαγγέλθηκε για να αβαντάρουν τα συμφέροντα της FAST FERRIES και της GOLDEN STAR απέναντι στη SEAJET του Ηλιόπουλου».

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Η θέση του Γενικού Γραμματέα και της πλειοψηφίας της Διοίκησης της ΠΝΟ για την απεργιακή κινητοποίηση των εφοπλιστών σε συνεργασία με τους «χρήσιμους» Συνδικαλιστές στο Λιμάνι της Ραφήνας 03/07/2026.

Η θέση του Γενικού Γραμματέα και της πλειοψηφίας της Διοίκησης της ΠΝΟ για την απεργιακή κινητοποίηση των εφοπλιστών σε συνεργασία με τους «χρήσιμους» Συνδικαλιστές στο Λιμάνι της Ραφήνας 03/07/2026.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, για μια ακόμη φορά είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε μια απάντηση για τα βρόμικα παιχνίδια που στήνουν και συμμετέχουν τα Σωματεία ΠΕΝΕΝ-ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, στο όνομα της δήθεν εκπροσώπησης των δικαιωμάτων των Ναυτεργατών.

Στην ουσία, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω, εξυπηρετούν, κατά περίπτωση, συγκεκριμένα συμφέροντα της επιβατηγού ναυτιλίας και είμαστε διπλά υποχρεωμένοι να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.

Απαιτείται μεγάλο θράσος, ενώ δεν υπογράφουν καν ΣΣΕ για τους Ναυτεργάτες, δηλώνοντας χωρίς ίχνος ντροπής ότι είναι πολιτική τους απόφαση η μη υπογραφή ΣΣΕ, να μας κουνάνε το δάχτυλο και να επιτίθονται στην ΠΝΟ και στα υπόλοιπα 10 ναυτεργατικά σωματεία.

Τα προεδρεία της ΠΕΝΕΝ-ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ αλλά και οι καθοδηγητές αυτών, λησμονούν ότι μπορείς να ξεγελάσεις κάποιους ανθρώπους για κάποιο χρονικό διάστημα αλλά δεν είναι δυνατόν να ξεγελάσεις τους πάντες για πάντα, καθώς η αλήθεια πάντα αποκαλύπτεται.

Αυτό που συνέβη πραγματικά στο λιμάνι της Ραφήνας είναι ότι εγκρίθηκαν δρομολόγια από το Υπουργείο για ταχύπλοα της SEAJET. Αυτό δημιούργησε πρόβλημα στις 2 άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκεί, τη FAST FERRIES και τη GOLDEN STAR.

Να αναφέρουμε ότι ημέρες πριν την εξαγγελθείσα κινητοποίηση του Νταλακογεώργου, τον οποίο πιστά ακολούθησε η ΠΕΜΕΝ και ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, όπως γίνεται άλλωστε τα τελευταία 2-3 χρόνια, εκπρόσωποι και των 2 εταιρειών επικοινωνήσαν με Προέδρους σωματείων της πλειοψηφίας αλλά και με τον Γενικό Γραμματέα της ΠΝΟ.

Ο Γενικός Γραμματέας τους ξεκαθάρισε ότι η Ομοσπονδία ΔΕΝ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ.

Η πάγια θέση της Ομοσπονδίας στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) είναι να ψηφίζει πάντα υπέρ όλων των δρομολογήσεων που κατατίθενται ώστε να αυξάνονται οι θέσεις εργασίας, με μοναδικό κριτήριο την τήρηση της ναυτεργατικής νομοθεσίας.

Η ΠΝΟ παρακολουθεί πάντα τι συμβαίνει και ποια είναι τα προβλήματα στη ναυτεργασία και για του λόγου το αληθές στις 26/05/2026 η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν. (ΠΕΠΕΝ) απέστειλε έγγραφο το οποίο αφορούσε το λιμάνι της Ραφήνας (επισυνάπτεται).

Στο σημείο αυτό να υπενθυμιστεί ότι ο Γενικός Γραμματέας της ΠΝΟ, ως τότε Πρόεδρος της Ένωσης Πλοίαρχων, συμμετείχε σε πολλές συναντήσεις στον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και χρήστες του λιμανιού, με τον αριθμό των πλοίων να είναι ανέκαθεν μεγάλος.

Ενώ κατά την διάρκεια όλων των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν, αναδείκνυε το πρόβλημα του λιμανιού και πρότεινε λύσεις, ουδέποτε έλαβε υποστήριξη από χρήστες του λιμανιού που ήταν και παραμένουν οι ίδιοι.

Στις 19/06/2026 υπάρχει ανακοίνωση της FAST FERRIES (μία από τις δυο εμπλεκόμενες εταιρείες στη Ραφήνα) και στις 22/06/2026 αντίστοιχη ανακοίνωση από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ).

Μετά από αυτές τις δημόσιες παρεμβάσεις των εφοπλιστών ακολουθούν οι “πρόθυμοι”, με μπροστάρη τον Αντώνη Νταλακογεώργο της ΠΕΝΕΝ, κηρύσσοντας 3ωρη στάση εργασίας στις 26/06/2026 (7-10μμ).

Λίγο αργότερα, ακολουθεί και το αυτοαποκαλούμενο ταξικό μπλοκ ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ, όπως ακριβώς έγινε και πριν 1 χρόνο στο λιμάνι της Πάτρας, αλλά και στα πλοία ro ro στο Λιμάνι της Δραπετσώνας.

Στη συνέχεια, εξήγγειλαν 24ωρη απεργία για τις 03/07/2026 με διάφορα αιτήματα που σκαρφίστηκαν και τα οποία από τρία που ήταν αρχικά, έγιναν δύο από την ΠΕΜΕΝ & τον ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, για να αποφύγουν την ταύτιση τους με τα εν λόγω επιχειρηματικά συμφέροντα.

Δυστυχώς, όμως, για αυτούς, όλοι οι εμπλεκόμενοι στο ναυτεργατικό και ναυτιλιακό γίγνεσθαι γνωρίζουν ότι η απεργία αυτή εξαγγέλθηκε για να αβαντάρουν τα συμφέροντα της FAST FERRIES και της GOLDEN STAR απέναντι στη SEAJET του Ηλιόπουλου.

Το πιο θλιβερό, όμως, και για τα τρία Σωματεία (ΠΕΝΕΝ-ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ) είναι ότι με τη στάση τους τροφοδότησαν και ανέχθηκαν την εργαλειοποίηση των πληρωμάτων, αφού συμμετείχαν στην κινητοποίηση αυτή κατ’ εντολή των εταιρειών και με τους παραγοντίσκους να βγάζουν «πύρινους» λόγους. Δεν ντράπηκαν καθόλου να μιλάνε για επιτυχία των κινητοποιήσεων, όταν γνωρίζουν πολύ καλά ότι σε αντίστοιχες απεργίες, που δεν είναι καθοδηγούμενες, οι εμπλεκόμενες εταιρείες στη Ραφήνα μας δημιουργούν προβλήματα και όχι μόνο στις απεργίες αλλά συστηματικά παραβιάζουν τη ναυτεργατική νομοθεσία με τις πλάτες της ναυτολογίας του Λιμεναρχείου Ραφήνας.

Επισημαίνουμε για μια ακόμα φορά ότι η Ομοσπονδία έχει κάνει επανειλημμένες παρεμβάσεις για το θέμα της ασφάλειας των δρομολογίων. Μάλιστα πολλές από αυτές ήταν εναντίον και των ταχυπλόων του Ηλιοπούλου γιατί αυτό ακριβώς είναι η δουλειά μας. Να πράττουμε και όχι να το παίζουμε παραγοντίσκοι, συνομιλώντας με τις εμπλεκόμενες εταιρείες, προσπαθώντας να βαφτίσουμε το ψαρί κρέας, όπως ακριβώς έκαναν αυτά τα 3 σωματεία.

Ουδεμιά ανακοίνωση ή παρέμβαση προς την Ομοσπονδία υπάρχει σε προγενέστερο χρόνο από τα 3 αυτά σωματεία για το λιμάνι της Ραφήνας. Αυτό που προκύπτει, όπως προαναφέραμε, είναι ότι η ΠΝΟ μέσω της ΠΕΠΕΝ στις 26/05/2026 έθεσε το ζήτημα υπόψιν των αρμοδίων, ενώ και τα 3 σωματεία (ΠΕΝΕΝ-ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ) κινητοποιήθηκαν κατόπιν των παρεμβάσεων των εφοπλιστών.

Εν κατακλείδι, για μια ακόμα φορά αυτά τα 3 σωματεία είναι ανεπανόρθωτα εκτεθειμένα από τα αποτελέσματα των επιλογών τους και όπως γίνεται συνήθως στην πραγματική ζωή και όχι σε αυτή που φαντάζονται, ο καθένας θα έρθει αντιμέτωπος με τις συνέπειες των επιλογών του.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και τα 10 σωματεία που υπογράφουν την παρούσα ανακοίνωση δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι κανείς και τίποτα δεν μπορεί να μας αποσπάσει την προσοχή από την κύρια αποστολή μας η οποία είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τα συμφέροντα των συναδέλφων μας, ανεξάρτητα σε ποια εταιρεία εργάζονται. Τα φληναφήματα και οι αγωνιστικές κορώνες των τριών αυτών σωματείων που άλλα λένε στην εκτελεστική, άλλα κάνουν και μετά γράφουν άλλα, μας είναι αδιάφορα. Το χειρότερο όμως γι’ αυτούς είναι ότι είναι αδιάφορα και για τους Ναυτεργάτες. Οι επιθέσεις που μας κάνουν ανά διαστήματα επιβεβαιώνουν ότι κάτι κάνουμε καλά.

Τους ευχόμαστε καλό ταξίδι στο δρόμο της απομόνωσης που βρίσκονται προ πολλού.

Capt. Εμμανουήλ Τσικαλάκης

Γενικός Γραμματέας ΠΝΟ