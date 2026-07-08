Κώστας Μπακογιάννης: Επανεκπαιδεύτηκε ως έφεδρος αλεξιπτωτιστής και πραγματοποίησε δύο άλματα – «Τιμή η κλήση, καθήκον η ανταπόκριση»

Ο Κώστας Μπακογιάννης, πρώην δήμαρχος Αθηναίων, συμμετείχε σε πρόγραμμα επανεκπαίδευσης ως έφεδρος αλεξιπτωτιστής καταδρομέας, πραγματοποιώντας δύο άλματα. Μέσω ανάρτησής του στα social media, τόνισε τον ρόλο της εφεδρείας ως συνδετικού κρίκου μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων και της ελληνικής κοινωνίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την άμυνα και την εθνική προσπάθεια

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Κοινωνία

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κώστας Μπακογιάννης συμμετείχε σε πρόγραμμα επανεκπαίδευσης ως έφεδρος αλεξιπτωτιστής καταδρομέας, πραγματοποιώντας ακόμη δύο άλματα.
  • Με ανάρτησή του, ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι η εφεδρεία «αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και την ελληνική κοινωνία».
  • Υπογράμμισε ότι η εφεδρεία αφορά όχι μόνο την άμυνα της χώρας αλλά και τη συμμετοχή των πολιτών στην εθνική προσπάθεια, δηλώνοντας: «Τιμή η κλήση. Καθήκον η ανταπόκριση».

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Ο Κώστας Μπακογιάννης με ανάρτησή του στα social media θέλησε να στείλει ένα μήνυμα για τον ρόλο της εφεδρείας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι η εφεδρεία «αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και την ελληνική κοινωνία», υπογραμμίζοντας πως δεν αφορά μόνο την άμυνα της χώρας αλλά και τη συμμετοχή των πολιτών στην εθνική προσπάθεια ενώ ταυτόχρονα, γνωστοποίησε ότι συμμετείχε και ο ίδιος σε πρόγραμμα επανεκπαίδευσης ως έφεδρος αλεξιπτωτιστής καταδρομέας, σημειώνοντας ότι πραγματοποίησε ακόμη δύο άλματα.

«Η εφεδρεία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και την ελληνική κοινωνία. Αφορά όχι μόνο την άμυνα αλλά και τη συμμετοχή των πολιτών στην εθνική προσπάθεια. Ως έφεδρος αλεξιπτωτιστής καταδρομέας συμμετείχα και εγώ στην επανεκπαίδευση και πραγματοποίησα ακόμη δύο άλματα» ανέφερε στην ανάρτηση του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του

Η εφεδρεία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και την ελληνική κοινωνία. Αφορά όχι μόνο την άμυνα αλλά και τη συμμετοχή των πολιτών στην εθνική προσπάθεια.

Ως έφεδρος αλεξιπτωτιστής καταδρομέας συμμετείχα και εγώ στην επανεκπαίδευση και πραγματοποίησα ακόμη δύο άλματα.

Θερμά συγχαρητήρια στα αξιοθαύμαστα στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων. Ξεχωρίζουν για το ήθος, την αντοχή, την πειθαρχία και την αφοσίωσή τους στην αποστολή. Αποτελούν παράδειγμα για όλους μας.

Τιμή η κλήση. Καθήκον η ανταπόκριση.

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