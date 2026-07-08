ΕΛ.ΑΣ.: «Μαμά με πήραν τηλέφωνο… Τους το έκλεισα στα μούτρα» – Η ανάρτηση και οι οδηγίες για προστασία από τους επιτήδειους

Η ΕΛ.ΑΣ. προειδοποιεί μέσω ανάρτησης στα social media για αυξανόμενα περιστατικά τηλεφωνικής απάτης ή επιτήδειων που «ψαρεύουν» για προσωπικά στοιχεία οικογενειών, τονίζοντας τους κινδύνους. Η ανάρτηση περιγράφει ένα περιστατικό όπου ένα παιδί έκλεισε το τηλέφωνο σε επιτήδειους που προσποιήθηκαν ότι ήταν από λογιστικό γραφείο, και παρέχει οδηγίες στους γονείς για την προστασία των παιδιών τους.

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Κοινωνία

απάτη τηλέφωνο
Φωτογραφία: Unsplash.com
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΕΛ.ΑΣ. έκανε ανάρτηση στα social media, προειδοποιώντας για τα αυξανόμενα περιστατικά τηλεφωνικής απάτης και επιτήδειων που «ψαρεύουν» για προσωπικά στοιχεία των οικογενειών.
  • Η ανάρτηση περιγράφει ένα περιστατικό όπου ένα παιδί αποκάλυψε στη μητέρα του: «Μαμά με πήραν τηλέφωνο… Τους το έκλεισα στα μούτρα», όταν δέχτηκε κλήση από υποτιθέμενο λογιστικό γραφείο.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. δίνει οδηγίες στους γονείς να συζητήσουν με τα παιδιά τους, τονίζοντας να μην δίνουν ποτέ προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή PIN σε αγνώστους, ούτε χρήματα και κοσμήματα. Επίσης, να απευθύνονται αμέσως στους δικούς τους ανθρώπους αν κάτι τους φανεί περίεργο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ανάρτηση στα social media με φόντο τα αυξανόμενα περιστατικά τηλεφωνικής απάτης ή επιτήδειων που «ψαρεύουν» για προσωπικά στοιχεία των οικογενειών, έκανε η ΕΛ.ΑΣ. προειδοποιώντας για τους κινδύνους.

Η ανάρτηση αναφέρεται σε επικοινωνία μητέρας – παιδιού, κατά την οποία το παιδί αποκαλύπτει ότι δέχτηκε τηλεφώνημα, λέγοντάς του ότι είναι από λογιστικό γραφείο και εκείνο τους το έκλεισε. Αναφέρει δε, ότι οι επιτήδειοι δεν κατάλαβαν ότι είναι παιδί.

«Μαμά με πήραν τηλέφωνο… Τους το έκλεισα» αναφέρεται στο κείμενο που συνοδεύει την ανάρτηση. Στη συνέχεια η ΕΛ.ΑΣ. δίνει οδηγίες στους γονείς σχετικά με το τι πρέπει να συζητήσουν με τα παιδιά τους και τι πρέπει να κάνουν.

«Μαμά με πήραν τηλέφωνο… Tους το έκλεισα στα μούτρα»

Λίγα λεπτά συζήτησης με τα παιδιά μας σήμερα, μπορεί να τα προστατεύσουν αύριο.

Συζητήστε μαζί τους και εξηγήστε τους ότι:

  • Δεν δίνουμε ποτέ προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή ΡΙΝ σε αγνώστους.
  • Δεν δίνουμε ποτέ χρήματα και κοσμήματα.
  • Εάν δεν γνωρίζουν με ποιον μιλούν ή τους φανεί κάτι περίεργο να απευθυνθούν αμέσως στους δικούς τους ανθρώπους.

Η πρόληψη ξεκινά από την ενημέρωση».

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