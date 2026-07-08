ΕΛ.ΑΣ.: «Μαμά με πήραν τηλέφωνο… Τους το έκλεισα στα μούτρα» – Η ανάρτηση και οι οδηγίες για προστασία από τους επιτήδειους

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Ανάρτηση στα social media με φόντο τα αυξανόμενα περιστατικά τηλεφωνικής απάτης ή επιτήδειων που «ψαρεύουν» για προσωπικά στοιχεία των οικογενειών, έκανε η ΕΛ.ΑΣ. προειδοποιώντας για τους κινδύνους.

Η ανάρτηση αναφέρεται σε επικοινωνία μητέρας – παιδιού, κατά την οποία το παιδί αποκαλύπτει ότι δέχτηκε τηλεφώνημα, λέγοντάς του ότι είναι από λογιστικό γραφείο και εκείνο τους το έκλεισε. Αναφέρει δε, ότι οι επιτήδειοι δεν κατάλαβαν ότι είναι παιδί.

«Μαμά με πήραν τηλέφωνο… Τους το έκλεισα» αναφέρεται στο κείμενο που συνοδεύει την ανάρτηση. Στη συνέχεια η ΕΛ.ΑΣ. δίνει οδηγίες στους γονείς σχετικά με το τι πρέπει να συζητήσουν με τα παιδιά τους και τι πρέπει να κάνουν.

«Μαμά με πήραν τηλέφωνο… Tους το έκλεισα στα μούτρα»

Λίγα λεπτά συζήτησης με τα παιδιά μας σήμερα, μπορεί να τα προστατεύσουν αύριο.

Συζητήστε μαζί τους και εξηγήστε τους ότι:

Δεν δίνουμε ποτέ προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή ΡΙΝ σε αγνώστους.

Δεν δίνουμε ποτέ χρήματα και κοσμήματα.

Εάν δεν γνωρίζουν με ποιον μιλούν ή τους φανεί κάτι περίεργο να απευθυνθούν αμέσως στους δικούς τους ανθρώπους.

Η πρόληψη ξεκινά από την ενημέρωση».