Πάτρα: Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται 31χρονη ύστερα από αλλεργικό σοκ σε χειρουργείο

Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» νοσηλεύεται μία 31χρονη γυναίκα στην Πάτρα, η οποία φέρεται να υπέστη αλλεργικό σοκ αμέσως μετά την ολοκλήρωση προγραμματισμένης χειρουργικής επέμβασης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του pelop.gr, η 31χρονη είχε υποβληθεί σε γυναικολογική επέμβαση. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε κατά τη διαδικασία της ανάνηψης, τη στιγμή που η ασθενής ξυπνούσε από το χειρουργείο. Η γυναίκα εμφάνισε οξεία αλλεργική κρίση, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, φέρεται να προκλήθηκε από τη χορήγηση αντιβιοτικού σκευάσματος στο πλαίσιο της ιατρικής διαδικασίας.

Εσπευσμένη διασωλήνωση της 31χρονης

Η κατάσταση της υγείας της 31χρονης επιδεινώθηκε ραγδαία, γεγονός που επέβαλε την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού. Η ασθενής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή της προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή.

Αμέσως μετά, μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του νοσηλευτικού ιδρύματος, όπου παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα, με τους θεράποντες ιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της εξαιρετικά σοβαρή.

Ξέσπασαν συγγενείς της

Στο πλευρό της 31χρονης βρίσκονται από την πρώτη στιγμή τα μέλη της οικογένειάς της, τα οποία αγωνιούν για την εξέλιξη της υγείας της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, οι συγγενείς της νεαρής γυναίκας ξέσπασαν κατά των γιατρών που ανέλαβαν το περιστατικό, καταγγέλλοντας ότι της χορηγήθηκε η συγκεκριμένη αντιβίωση χωρίς να έχει προηγηθεί το απαραίτητο αλλεργιόγραμμα, το οποίο θα μπορούσε να είχε προβλέψει και αποτρέψει αυτή την αντίδραση του οργανισμού της.