Στον Άρειο Πάγο ο Κυριάκος Βελόπουλος – Κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί χρηματισμού Τσίπρα

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Άρειο Πάγο ζητώντας την παρέμβαση της Δικαιοσύνης για δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη. Οι δηλώσεις αφορούσαν τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την αλλαγή της ημερομηνίας των εκλογών για την ψήφιση νομοσχεδίου σχετικού με την ποινική μεταχείριση της ενεργητικής δωροδοκίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Άρειο Πάγο για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τους Ποινικούς Κώδικες.
  • Η κίνηση του κ. Βελόπουλου συνδέεται με αναφορά του κ. Γεωργιάδη, σύμφωνα με την οποία ο πρώην Πρωθυπουργός άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών για να ψηφιστεί νομοσχέδιο υπέρ της ποινικής μεταχείρισης της ενεργητικής δωροδοκίας.
  • Εξερχόμενος από τον Άρειο Πάγο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δήλωσε πως «η σήψη είναι πολύ βαθιά» και ζήτησε να διαλευκανθεί η καταγγελία περί δωροδοκίας Έλληνα πρωθυπουργού για να νομοθετήσει υπέρ ποινικών.

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Την παρέμβαση της Δικαιοσύνης ζητεί ο Κυριάκος Βελόπουλος για τα όσα ειπώθηκαν δημοσίως από τον Άδωνι Γεωργιάδη εναντίον του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τους Ποινικούς Κώδικες.

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Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μετέβη το πρωί της Τετάρτης (8/7) στον Άρειο Πάγο καταθέτοντας μηνυτήρια αναφορά.

Η κίνηση του κ. Βελόπουλου συνδέεται με δημόσια αναφορά του κ. Γεωργιάδη, σύμφωνα με την οποία ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών ώστε να προλάβει να ψηφιστεί νομοσχέδιο που αφορούσε την ποινική μεταχείριση της ενεργητικής δωροδοκίας.

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Δείτε εδώ τη μηνυτήρια αναφορά

Η δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου από τον Άρειο Πάγο

Ο Κυριάκος Βελόπουλος εξερχόμενος από τον Άρειο Πάγο δήλωσε:

«Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης, κατήγγειλε πρώην πρωθυπουργό για δωροδοκία θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα η Δικαιοσύνη.

Επειδή η Δικαιοσύνη στη χώρα μας πηγαίνει σαν χελώνα, η Ελληνική Λύση, ζητάει να διαλευκανθεί η καταγγελία ή αυτό που είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε σχέση με τη δωροδοκία Έλληνα πρωθυπουργού να νομοθετήσει υπέρ ποινικών. Η σήψη είναι πολύ βαθιά.

Αναρωτιόμαστε γιατί η ΝΔ ενώ ήξερε ότι την υπόθεση δεν έστειλε τον κ. Τσίπρα στη Δικαιοσύνη για να απαντήσει αν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει;

Είναι απαράδεκτα όσα γίνονται, εκφράζουμε την απέχθειά μας. Ο ένας εκβιάζει τον άλλο, ο ένας καλύπτει τον άλλο, ο Τσίπρας τρέφεται από τον Μητσοτάκη κι ο Μητσοτάκης από τον Τσίπρα κι αλληλοεκβιάζονται.

Όλη η Ελλάδα ξέρει ότι εκείνη την περίοδο ο κ. Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία. Δηλαδή για την ενεργετική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να αθωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει και να τιμωρηθούν όλοι είτε είναι ο Τσίπρας είτε οποιοσδήποτε άλλος».

 

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