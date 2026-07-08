Στον Άρειο Πάγο ο Κυριάκος Βελόπουλος – Κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί χρηματισμού Τσίπρα

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Την παρέμβαση της Δικαιοσύνης ζητεί ο Κυριάκος Βελόπουλος για τα όσα ειπώθηκαν δημοσίως από τον Άδωνι Γεωργιάδη εναντίον του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τους Ποινικούς Κώδικες.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μετέβη το πρωί της Τετάρτης (8/7) στον Άρειο Πάγο καταθέτοντας μηνυτήρια αναφορά.

Η κίνηση του κ. Βελόπουλου συνδέεται με δημόσια αναφορά του κ. Γεωργιάδη, σύμφωνα με την οποία ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών ώστε να προλάβει να ψηφιστεί νομοσχέδιο που αφορούσε την ποινική μεταχείριση της ενεργητικής δωροδοκίας.

Δείτε εδώ τη μηνυτήρια αναφορά

Η δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου από τον Άρειο Πάγο

Ο Κυριάκος Βελόπουλος εξερχόμενος από τον Άρειο Πάγο δήλωσε:

«Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης, κατήγγειλε πρώην πρωθυπουργό για δωροδοκία θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα η Δικαιοσύνη.

Επειδή η Δικαιοσύνη στη χώρα μας πηγαίνει σαν χελώνα, η Ελληνική Λύση, ζητάει να διαλευκανθεί η καταγγελία ή αυτό που είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε σχέση με τη δωροδοκία Έλληνα πρωθυπουργού να νομοθετήσει υπέρ ποινικών. Η σήψη είναι πολύ βαθιά.

Αναρωτιόμαστε γιατί η ΝΔ ενώ ήξερε ότι την υπόθεση δεν έστειλε τον κ. Τσίπρα στη Δικαιοσύνη για να απαντήσει αν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει;

Είναι απαράδεκτα όσα γίνονται, εκφράζουμε την απέχθειά μας. Ο ένας εκβιάζει τον άλλο, ο ένας καλύπτει τον άλλο, ο Τσίπρας τρέφεται από τον Μητσοτάκη κι ο Μητσοτάκης από τον Τσίπρα κι αλληλοεκβιάζονται.

Όλη η Ελλάδα ξέρει ότι εκείνη την περίοδο ο κ. Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία. Δηλαδή για την ενεργετική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να αθωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει και να τιμωρηθούν όλοι είτε είναι ο Τσίπρας είτε οποιοσδήποτε άλλος».