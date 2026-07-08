Ισπανία για δηλώσεις Τραμπ: Διατηρούμε μια εξαιρετική σχέση με τις ΗΠΑ και δεν είναι πρόθεσή μας να αλλάξει αυτό

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Διατηρούμε μια εξαιρετική σχέση με τις ΗΠΑ και δεν είναι πρόθεσή μας να αλλάξει αυτό», απάντησε η ισπανική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη χώρα «απαίσιο εταίρο».

«Η Ισπανία είναι ένας απαίσιος εταίρος στο ΝΑΤΟ. Δεν συμμετέχουν, δεν πληρώνουν, δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την Ισπανία. Διακόψτε κάθε εμπόριο με την Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων. Δεν θέλουμε τίποτα. Δείτε τους να επιστρέφουν τρέχοντας, ω, θα επιστρέψουν τρέχοντας…» σημείωσε.

Το γραφείο του Ισπανού πρωθυπουργού απάντησε ότι η Μαδρίτη αντιμετώπισε τα σχόλια του Τραμπ με ψυχραιμία και τα αντιμετώπισε ως «κάτι σύνηθες».

Η Ισπανία δεν έχει καμία πρόθεση να αλλάξει την εξαιρετική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει η ανακοίνωση.

Ανέφερε τρία σημεία που αξίζει να υπενθυμιστούν:

«1. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμπορικό πλεόνασμα με την Ισπανία (δηλαδή, επωφελούνται περισσότερο από την εμπορική σχέση από ό,τι εμείς).»

«2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια τελωνειακή και εμπορική ένωση στην οποία δεν μπορούν να απομονωθούν μεμονωμένα κράτη μέλη, όπως έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»

«3. Οι οικονομικοί δεσμοί σφυρηλατούνται από ιδιωτικές εταιρείες, όχι από κυβερνήσεις.»