Τραμπ: Οι Ιρανοί είναι «βρώμικοι παίκτες» που «κυνηγάνε τους πάντες, πιθανώς και εμένα»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μιλάει τώρα στους δημοσιογράφους, συναντώμενος με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Λέει ότι είχαν «μερικές σπουδαίες συναντήσεις» χθες το βράδυ, επαινώντας ιδιαίτερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μιλώντας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, λέει «κάτι έχει αποφασιστεί αλλά και κάποια άλλα πράγματα όχι, ειλικρινά».

Στρέφεται σύντομα στο Ιράν, λέγοντας ότι είναι «πολύ επικίνδυνο» και «άρρωστο» επειδή «εκτοξεύει πυραύλους σε πλοία, και γι’ αυτό τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ».

Λέει ότι οι Ιρανοί είναι «βρώμικοι παίκτες», που «κυνηγάνε τους πάντες, πιθανώς και εμένα», καθώς τους αποκαλεί «αποβράσματα». «Είναι κακοί άνθρωποι», λέει.

«Είναι άρρωστοι. Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς»

«Είπαμε “Πήγαινε να κάνεις την κηδεία σου” και αντί γι’ αυτό, άρχισαν να ρίχνουν πυραύλους και να χτυπούν πλοία χθες. Έτσι τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ» περιέγραψε. Τα πλήγματα ήταν «20 φορές πιο σκληρά» από τις ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων, λέει ο Τραμπ.

Συνεχίζει: «Τους είπα ότι κάθε φορά που χτυπάς, χτυπάμε. Μετά, φυσικά, είναι βρώμικοι παίκτες, οπότε τους κυνηγούν όλους. Άρα δεν μας αρέσουν, δεν μου αρέσουν, και είναι κακοί άνθρωποι» σχολίασε.

Οι ΗΠΑ έχουν σπαταλήσει πολύ χρόνο με το Ιράν και «δεν νομίζω ότι ξέρουν τι στο καλό κάνουν», καθώς θα έπρεπε να είχαν κάνει μια ειρηνευτική συμφωνία εδώ και πολύ καιρό, λέει ο Τραμπ.

Προσθέτει: «Αυτοί είναι κακοί, άρρωστοι άνθρωποι και πρέπει να τους ξεφορτωθούμε – είναι καρκίνος. Είναι καρκίνος. Και ξέρετε τι κάνετε; Πρέπει να αποτρέψετε τον καρκίνο νωρίς».

Τραμπ: Νομίζω ότι η εκεχειρία έχει τελειώσει

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στην Άγκυρα εάν έχει ολοκληρωθεί η εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν.

«Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Για μένα, νομίζω ότι τελείωσε. Δεν θέλω να ασχολούμαι άλλο μαζί τους», απαντά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Σε ό,τι με αφορά, τελείωσε. Θα μιλήσω με τους διαπραγματευτές μας, θέλουν να διαπραγματευτούν. Η άποψή μου είναι ότι απλώς χάσιμο χρόνου να ασχολούμαι μαζί τους» τόνισε.