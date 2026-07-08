Σπάτα: Συνελήφθησαν 3 Ρομά έπειτα από επίθεση σε νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας – Προκάλεσαν φθορές και στα κρατητήρια

Τρεις Ρομά, ηλικίας 34, 29 και 20 ετών, οδηγούνται στον εισαγγελέα μετά από σοβαρό επεισόδιο που προκάλεσαν το βράδυ της Τρίτης στο Κέντρο Υγείας Σπάτων, όπου επιτέθηκαν σε νοσηλευτές. Μετά τη σύλληψή τους, συνέχισαν τις φθορές και στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, συγκεκριμένα στα κρατητήρια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθησαν τρεις Ρομά, 34, 29 και 20 ετών, οι οποίοι προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο το βράδυ της Τρίτης στο Κέντρο Υγείας στα Σπάτα.
  • Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις άνδρες επιτέθηκαν σε νοσηλευτές μέσα στο Κέντρο Υγείας, όπου βρίσκονταν για προσωπική τους υπόθεση.
  • Το επεισόδιο συνεχίστηκε και στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου προξένησαν φθορές στα κρατητήρια, με δικογραφία να σχηματίζεται σε βάρος τους.

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Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τρεις Ρομά, 34, 29 και 20 ετών, οι οποίοι, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο το βράδυ της Τρίτης στο Κέντρο Υγείας στα Σπάτα, αλλά και στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, όπου οδηγήθηκαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις άνδρες, γύρω στις 22.00 επιτέθηκαν σε νοσηλευτές μέσα στο Κέντρο Υγείας, όπου βρίσκονταν για προσωπική τους υπόθεση. Κλήθηκε η αστυνομία και λίγη ώρα αργότερα οι τρεις Ρομά συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου όμως συνέχισαν το επεισόδιο και προξένησαν φθορές στα κρατητήρια.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, απειλή, εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων και φθορές.

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