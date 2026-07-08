Σπάτα: Συνελήφθησαν 3 Ρομά έπειτα από επίθεση σε νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας – Προκάλεσαν φθορές και στα κρατητήρια

Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τρεις Ρομά, 34, 29 και 20 ετών, οι οποίοι, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο το βράδυ της Τρίτης στο Κέντρο Υγείας στα Σπάτα, αλλά και στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, όπου οδηγήθηκαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις άνδρες, γύρω στις 22.00 επιτέθηκαν σε νοσηλευτές μέσα στο Κέντρο Υγείας, όπου βρίσκονταν για προσωπική τους υπόθεση. Κλήθηκε η αστυνομία και λίγη ώρα αργότερα οι τρεις Ρομά συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου όμως συνέχισαν το επεισόδιο και προξένησαν φθορές στα κρατητήρια.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, απειλή, εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων και φθορές.