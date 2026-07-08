LIVE – ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά ξανά έπειτα από επιθέσεις στο στενό του Ορμούζ

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Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε μια σειρά από πλήγματα εναντίον του Ιράν, επαναλαμβάνοντας τις εχθροπραξίες, παρά την προκαταρκτική ειρηνευτική συμφωνία που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες.

Οι ΗΠΑ λένε ότι οι τελευταίες επιθέσεις ήταν σε απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις σε τρία εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το Στενό του Ορμούζ.

Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι αντεπιτέθηκε στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ την Τετάρτη με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η τελευταία ανταλλαγή πυρών που θέτει σε δοκιμασία την εύθραυστη εκεχειρία είναι η σφοδρότερη από τα τέλη του περασμένου μήνα και έρχεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Γιατί έχει σημασία ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ

Ο ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι εξαπέλυσαν τις επιθέσεις αφού το Ιράν επιτέθηκε σε πλοία που προσπαθούσαν να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ.

Το Ιράν φέρεται να επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο του ζωτικής σημασίας στενού – το οποίο έκλεισε λίγο μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Κανονικά, περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ.

Το στενό, η μόνη θαλάσσια έξοδος για αυτά τα καύσιμα από βασικές χώρες εξαγωγής, βρίσκεται μεταξύ Ομάν και Ιράν.

Έχει πλάτος 33 χιλιόμετρα (21 μίλια) στο στενότερο σημείο του, με τη ναυτιλιακή λωρίδα να έχει πλάτος μόλις 3 χιλιόμετρα (2 μίλια) προς κάθε κατεύθυνση.

Τα μέλη του ΟΠΕΚ, Σαουδική Αραβία, Ιράν, Κουβέιτ και Ιράκ, καθώς και τα πρώην μέλη ΗΑΕ, εξάγουν το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου τους μέσω του στενού.

Το Κατάρ, ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς LNG στον κόσμο, στέλνει το μεγαλύτερο μέρος του μέσω της πλωτής οδού.

Η ναυτιλία μέσω του στενού έχει σε μεγάλο βαθμό σταματήσει, με μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό πλοίων να διέρχονται, σε σύγκριση με περίπου 125 έως 140 ημερήσια ταξίδια πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι επιτέθηκε σε 85 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν αναφέρει ότι οι ναυτικές και αεροδιαστημικές δυνάμεις του πραγματοποίησαν κοινή επιχείρηση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχεύοντας 85 βασικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ.

Ανέφερε ότι οι στόχοι περιελάμβαναν το Μπαντάρ Σαλμάν, την Πέμπτη Ναυτική Περιφέρεια του Μπαχρέιν και την αεροπορική βάση Άλι Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ.

Το IRGC πρόσθεσε ότι ένα αμερικανικό drone MQ9 που προσπαθούσε να παρέμβει στην επιχείρηση καταρρίφθηκε.

Δεν υπάρχουν ακόμη επιβεβαιωμένες αναφορές για θύματα ή ζημιές στο Μπαχρέιν ή το Κουβέιτ.

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