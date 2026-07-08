LIVE – ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά ξανά έπειτα από επιθέσεις στο στενό του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν πυρά, κλιμακώνοντας εκ νέου τις εχθροπραξίες παρά την προκαταρκτική ειρηνευτική συμφωνία, με τις ΗΠΑ να απαντούν σε ιρανικές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ και το Ιράν να αντεπιτίθεται σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Η νέα ανταλλαγή πυρών, η σφοδρότερη από τα τέλη του περασμένου μήνα, θέτει σε δοκιμασία την εύθραυστη εκεχειρία, ενώ ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ, ζωτικής σημασίας για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου και LNG, παραμένει κρίσιμος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε μια σειρά από πλήγματα εναντίον του Ιράν, επαναλαμβάνοντας τις εχθροπραξίες, παρά την προκαταρκτική ειρηνευτική συμφωνία. Οι ΗΠΑ λένε ότι οι επιθέσεις ήταν σε απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ, με το Ιράν να αντεπιτίθεται σε αμερικανικές βάσεις.
  • Ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ έχει ζωτική σημασία, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η ναυτιλία μέσω του στενού έχει σε μεγάλο βαθμό σταματήσει.
  • Το Ιράν ισχυρίζεται ότι επιτέθηκε σε 85 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ ανακοίνωσε ότι κατέρριψε και ένα αμερικανικό drone.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι νέες αμερικανικές επιδρομές έρχονται καθώς το Ιράν θρηνεί για τον δολοφονημένο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ , ο οποίος σκοτώθηκε στις πρώτες αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές στις 28 Φεβρουαρίου, οι οποίες ξεκίνησαν τον πόλεμο.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους της Κομ την Τρίτη, καθώς τα φέρετρα του δολοφονημένου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και της οικογένειάς του, μεταφέρθηκαν στην πόλη.

Οι τελευταίες εξελίξεις

  • Σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ - Ρούτε: Οι νέες αμερικανικές επιδρομές ήταν «απολύτως απαραίτητες»

    – Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έκανε δηλώσεις κατά τη δεύτερη ημέρα της συνόδου κορυφής στην Τουρκία, όπου παρευρέθηκαν ο Τραμπ και άλλοι ηγέτες.

    – Ο Ρούτε δήλωσε ότι οι νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν ήταν «απολύτως απαραίτητες», καθώς «όταν υπάρχει κατάπαυση του πυρός και το Ιράν ουσιαστικά την παραβιάζει, νομίζω ότι είναι απολύτως κρίσιμο οι ΗΠΑ να αντιδράσουν δυναμικά».

    – Αναμένει επίσης ότι η συμμαχία θα επιβεβαιώσει εκ νέου την Τετάρτη ότι το Ιράν θα πρέπει να ανοίξει ξανά πλήρως το Στενό του Ορμούζ.

  • Σειρήνες ηχούν στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών

    Σειρήνες ηχούν στο Μπαχρέιν, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας σε ανάρτηση στο X, προτρέποντας τους πολίτες να αναζητήσουν ασφάλεια. Ήταν η δεύτερη προειδοποίηση που εξέδωσε το υπουργείο μέσα σε περίπου δύο ώρες.

  • Οι νέες επιθέσεις έρχονται καθώς ο Τραμπ συναντά τους ηγέτες του ΝΑΤΟ

    Οι νέες εχθροπραξίες στον Κόλπο ξέσπασαν καθώς ο Τραμπ παρευρίσκεται σε σύνοδο κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

    Κατά την άφιξή του στην Άγκυρα, ο Τραμπ επέκρινε τους Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ για την απροθυμία τους να τον υποστηρίξουν στη σύγκρουση με το Ιράν.

    «Δεν μας φέρθηκαν καλά επειδή κάναμε κάτι στο Ιράν. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια κανενός. Δεν ήθελα καν τη βοήθειά τους. Αλλά πριν ζητήσω, είπαν ότι δεν θα ήταν εκεί», είπε, δείχνοντας με το δάχτυλο τη Βρετανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία.

    Ο Τραμπ δήλωσε ότι μπορεί να μην είχε παραστεί στη σύνοδο κορυφής αν δεν είχε φιλοξενηθεί από τον φίλο του, τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν.

    Τραμπ Ερντογάν
    Φωτογραφία: Reuters

     

    Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν επιδιώξει να αποφύγουν την άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση, εστιάζοντας αντ’ αυτού σε σχέδια εκτός της συμμαχίας για το άνοιγμα του στενού, μέσω του οποίου διέρχεται κανονικά περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

 

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Τι πρέπει να γνωρίζετε

  • Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε μια σειρά από πλήγματα εναντίον του Ιράν, επαναλαμβάνοντας τις εχθροπραξίες, παρά την προκαταρκτική ειρηνευτική συμφωνία που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες.
  • Οι ΗΠΑ λένε ότι οι τελευταίες επιθέσεις ήταν σε απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις σε τρία εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το Στενό του Ορμούζ.
  • Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι αντεπιτέθηκε στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ την Τετάρτη με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
  • Η τελευταία ανταλλαγή πυρών που θέτει σε δοκιμασία την εύθραυστη εκεχειρία είναι η σφοδρότερη από τα τέλη του περασμένου μήνα και έρχεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Γιατί έχει σημασία ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ

Ο ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι εξαπέλυσαν τις επιθέσεις αφού το Ιράν επιτέθηκε σε πλοία που προσπαθούσαν να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ.

Το Ιράν φέρεται να επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο του ζωτικής σημασίας στενού – το οποίο έκλεισε λίγο μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

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Κανονικά, περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ.

Το στενό, η μόνη θαλάσσια έξοδος για αυτά τα καύσιμα από βασικές χώρες εξαγωγής, βρίσκεται μεταξύ Ομάν και Ιράν.

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Έχει πλάτος 33 χιλιόμετρα (21 μίλια) στο στενότερο σημείο του, με τη ναυτιλιακή λωρίδα να έχει πλάτος μόλις 3 χιλιόμετρα (2 μίλια) προς κάθε κατεύθυνση.

Τα μέλη του ΟΠΕΚ, Σαουδική Αραβία, Ιράν, Κουβέιτ και Ιράκ, καθώς και τα πρώην μέλη ΗΑΕ, εξάγουν το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου τους μέσω του στενού.

Το Κατάρ, ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς LNG στον κόσμο, στέλνει το μεγαλύτερο μέρος του μέσω της πλωτής οδού.

Η ναυτιλία μέσω του στενού έχει σε μεγάλο βαθμό σταματήσει, με μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό πλοίων να διέρχονται, σε σύγκριση με περίπου 125 έως 140 ημερήσια ταξίδια πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι επιτέθηκε σε 85 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν αναφέρει ότι οι ναυτικές και αεροδιαστημικές δυνάμεις του πραγματοποίησαν κοινή επιχείρηση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχεύοντας 85 βασικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ.

Ανέφερε ότι οι στόχοι περιελάμβαναν το Μπαντάρ Σαλμάν, την Πέμπτη Ναυτική Περιφέρεια του Μπαχρέιν και την αεροπορική βάση Άλι Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ.

Το IRGC πρόσθεσε ότι ένα αμερικανικό drone MQ9 που προσπαθούσε να παρέμβει στην επιχείρηση καταρρίφθηκε.

Δεν υπάρχουν ακόμη επιβεβαιωμένες αναφορές για θύματα ή ζημιές στο Μπαχρέιν ή το Κουβέιτ.

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