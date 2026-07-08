Μάριος Στρόφαλης στο enikos.gr: Στο Porto Leone έπρεπε να ετοιμάσω τραγούδια πριν ακόμα ξεκινήσουν τα γυρίσματα

Ο Μάριος Στρόφαλης, ο συνθέτης της τηλεοπτικής σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια” και δεκάδων επιτυχημένων soundtracks μιλά στο enikos για το πώς εμπνεύστηκε τις μελωδίες, τη μουσική παράσταση που ετοιμάζει με ιστορίες της Τρούμπας και τις συνεργασίες που τον καθόρισαν.

της Νάντιας Ρηγάτου

Η μουσική που “ντύνει” μια τηλεοπτική σειρά δεν είναι απλή υπόθεση. Η σύνθεση αγκαλιάζει αόρατα το σενάριο και τη σκηνοθεσία και απογειώνει το συναίσθημα κάθε σκηνής.

Ο Μάριος Στρόφαλης έχει στο βιογραφικό του πάνω από 40 τηλεοπτικές δουλειές με τελευταία στη σειρά, το “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια”. Για το πώς δημιούργησε τα τραγούδια της σειράς, για τις επιτυχίες που έχει συνθέσει αλλά και τις σπουδαίες καλλιτεχνικές συναντήσεις κάναμε μια όμορφη συζήτηση.

-Συνθέσατε το τραγούδι «Το δικαίωμα να σ΄αγαπώ» για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς «Porto Leone». Πως προέκυψε αυτή η συνεργασία;

To τραγούδι “Το δικαίωμα να σ’ αγαπώ” ήταν ένα από τα προτεινόμενα τραγούδια που θα έντυναν τους τίτλους της σειράς. Μολονότι προτιμήθηκε τελικά “Ο καπνός απ’ το λιμάνι”, εν τούτοις η μελωδία του ήταν ένα από τα κύρια βασικά θέματα της σειράς και επιλέχθηκε για τις περιλήψεις στην αρχή των επεισοδίων.

Όντας συνεργάτης του σκηνοθέτη Γιώργου Κορδέλλα και του παραγωγού Πάνου Παπαχατζή εδώ και πολλά χρόνια, δέχθηκα με πολλή χαρά την πρόταση να είμαι ο συνθέτης της σειράς αυτής. Έχοντας 30 χρόνια στο χώρο με περισσότερες από 40 τηλεοπτικές δουλειές, πολλές εκ των οποίων στον Αlpha tv, οι συντελεστές και το κανάλι μ’ εμπιστεύτηκαν γι’ αυτήν την πολλών απαιτήσεων τηλεοπτική σειρά εποχής της δεκαετίας του 60.

-Χρειάστηκε να διαβάσετε το σενάριο για να εμπνευστείτε;

Διαβάζω πάντα τη σύνοψη και όσα επεισόδια είναι έτοιμα. Εν προκειμένω στο Porto Leone έπρεπε να ξεκινήσω δουλειά πριν ακόμα ξεκινήσουν τα γυρίσματα, διότι τα τραγούδια του Cabaret και της ταβέρνας έπρεπε να είναι έτοιμα για να γίνει το γύρισμα. Ασφαλώς μιλήσαμε πολύ με τους συντελεστές, πειραματίστηκα και πρότεινα κατ’ αρχήν σημαντικό αριθμό από μουσικά μοτίβα.

-Πολλά τραγούδια σας τα έχουμε ακούσει σε τηλεοπτικές σειρές . Για εσάς ήταν προαπαιτούμενο να σας αρέσει η σειρά;

Είναι πολύ σημαντικό να μου αρέσει η σειρά. Ωστόσο τη στιγμή που εγώ μπαίνω στη δουλειά μπορώ να έχω μια πολύ γενική εικόνα, δηλαδή τη σύνοψη, κάποια έτοιμα επεισόδια και πιθανά αμοντάριστο υλικό. Άρα είναι νωρίς για να πω αν μου αρέσει ή όχι η σειρά. Μπορώ όμως να δω αν με ιντριγκάρει το σενάριο και τα πρώτα πλάνα. Σε κάθε περίπτωση μπορώ να συμβάλω κι εγώ στην πορεία ώστε μια σειρά να μου αρέσει όλο και περισσότερο.

-Ποιο από τα soundtrack που έχετε συνθέσει έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη επιτυχία εμπορικά;

Σε πωλήσεις δίσκων το soundtrack της τηλεοπτικής σειράς του Ant1 “Δούρειος Ίππος” είχε γίνει χρυσός. Επίσης λίγο καιρό μετά το τραγούδι “Αχ και να ‘ξερες” της ομότιτλης σειράς του Alpha tv ως single κόντεψε να γίνει πλατινένιο. Το μουσικό θέμα όμως που μ’ έχει χαρακτηρίσει είναι το main theme της “10ης Εντολής” του Alpha tv. Δεν κυκλοφόρησε ως cd αλλά απέκτησε εύρος στην ψηφιακή διανομή του. Κάποια soundtracks μου από ταινίες όπως αυτό της ταινίας “Πίσω πόρτα” είχαν μια πολύ όμορφη διεθνή πορεία. Επιτρέψτε μου όμως να πω πως το διπλό ψηφιακό άλμπουμ του Porto Leone με συνολική διάρκεια που ξεπερνάει τις δύο ώρες είναι για μένα, για πολλούς λόγους, αυτό που του δίνω τα εύσημα.

-Από το 2022 ως σήμερα είστε εκ των τριών ιδρυτών και Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς. Πόσο μεγάλη κληρονομιά έχουμε στη μουσική ως χώρα και πόσο την τιμά η πολιτεία;

Η μουσική μας κληρονομιά είναι πολυσχιδής και τεράστια. Έχω την άποψη ότι “Πολιτεία” είμαστε όλοι μας και ότι δεν πρέπει να περιμένουμε τα πάντα από το κράτος. Σίγουρα ένας θεσμός με την ιδιαίτερη μορφή του Ινστιτούτου Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς (ΙΕΜΚ) έλειπε από τη χώρα μας. Υπάρχουν φυσικά πολλοί φορείς που συλλέγουν αρχεία, όμως το ΙΕΜΚ έγινε για να δημιουργήσει έναν πλοηγό που θα έφερνε την άμεση πρόσβαση σε όλα αυτά τα αρχεία σε συνεργασία με όλα τα πανεπιστήμια και όλους τους σημαντικούς θεσμούς της χώρας. Επίσης το ΙΕΜΚ επιδιώκει να είναι μια γέφυρα ανάμεσα σε κρατικούς φορείς και φορείς ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Όλο αυτό το φάσμα θεσμών υπό το ΥΠΠΟΑ μπορεί να αποτελέσει στο εγγύς μέλλον την εγγύηση για την διάσωση και συνεχή καταγραφή της μουσικής μας κληρονομιάς.

-Έχοντας τόσο σπουδαίες συνεργασίες στο βιογραφικό σας, ποιος καλλιτέχνης υπήρξε πιο καθοριστικός για εσάς;

Θα ήταν άδικο να επιλέξω μόνο έναν. Θα αναφέρω τους Πάνο Κοκκινόπουλο, Νίκο Απειρανθίτη, Γιώργο Κορδέλλα, Σοφία Παπαχρήστου και Ανδρέα Θωμόπουλο από τον μαγικό κόσμο της οθόνης με τους οποίους έχουμε μακρά δημιουργική συμπόρευση. Από τον κόσμο της μουσικής τη μεγάλη διαφορά την έκανε η Ειρήνη Τουμπάκη είτε ως τραγουδίστρια είτε ως στιχουργός. Με την Ειρήνη επί έξι συνεχή χρόνια δημιουργούμε ασταμάτητα. Ο «Έρωτας φυγάς» και το «Πόρτο Λεόνε» είναι οι πιο πρόσφατες δουλειές μας και φυσικά έπεται συνέχεια.

-Τι σας ενοχλεί στα μουσικά ακούσματα της εποχής;

Η απουσία μελωδίας, ρομαντισμού και όμορφων αρμονιών. Μόνο ρυθμός και λόγια που δολοφονούν την ελληνική γλώσσα. Περιμένω με ανυπομονησία το πότε θα βγούμε απ’ αυτόν το μεσαίωνα.

-Με τις γνώσεις που έχετε δε θα θέλατε να είστε σε κάποιο talent show να κατευθύνετε σωστά τους νέους τραγουδιστές;

Δεν μου έγινε ποτέ πρόταση αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν θα ήθελα να συμμετέχω σε αυτού του τύπου τα talent shows “βιτρίνας” θα έλεγα. Ίσως αν ήταν πιο στοχευμένα στην ουσία της δουλειάς μας να με αφορούσαν.

-Ποια μουσική προσωπικότητα της Ελλάδας θα άξιζε να γίνει ταινία; Ο κόσμος λατρεύει τις αυτοβιογραφίες σε κινηματογράφο, θέατρο…

Μάνος Χατζιδάκις και Μίκης Θεοδωράκης σίγουρα! Είναι και οι ζωές τους πολύ ενδιαφέρουσες. Θα ήθελα φυσικά να δω σε ταινία και τη ζωή του Νίκου Σκαλκώτα.

-Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας;

Ετοιμάζουμε και πάλι κάτι ιδιαίτερο δισκογραφικά με την Ειρήνη Τουμπάκη, με την οποία ωστόσο θα έχουμε συναυλίες και τη μουσική παράσταση “Ιστορίες της Τρούμπας – Porto Leone” την σεζόν που έρχεται. Ετοιμάζω το European Taxim III και τέλος μαζί με τον συνεργάτη και υπέροχο κιθαρίστα μου Βαγγέλη Κρίθαρη ετοιμάζουμε το come back του Δούρειου Ίππου, 25 χρόνια μετά την έκδοση του ομότιτλου CD.