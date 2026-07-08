Καιρός: Έως τους 36 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα – Πού αναμένονται τοπικές καταιγίδες

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Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά αναμένονται τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Από τις βραδινές ώρες, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν εκ νέου στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Στη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 31 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ βαθμιαία θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην ανατολική και την κεντρική Μακεδονία.

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ βαθμιαία θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην ανατολική και την κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.

Μεταβλητοί ασθενείς και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι : Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης. Άνεμοι : Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι : Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι : Μεταβλητοί 3 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 3 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα.

Λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Άνεμοι : Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 09-07-2026

Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές.

με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ