Μουντιάλ 2026: Οι MVP ανά αγώνα – Οι πρωταγωνιστές του Παγκοσμίου Κυπέλλου

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Από την πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ έως και την ολοκλήρωση της φάσης των «16», συνολικά 72 ποδοσφαιριστές ξεχώρισαν με τις εμφανίσεις τους και αναδείχθηκαν πολυτιμότεροι παίκτες (MVP) των αναμετρήσεων. Στη λίστα συναντά κανείς τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως οι Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Μπαπέ, Έρλινγκ Χάαλαντ, Βινίσιους Ζούνιορ, Τζουντ Μπέλιγχαμ και Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά και αρκετούς ποδοσφαιριστές που με τις καθοριστικές τους εμφανίσεις οδήγησαν τις εθνικές τους ομάδες σε σημαντικές επιτυχίες.

Οι διακρίσεις αυτές αποτυπώνουν τους παίκτες που έκαναν τη διαφορά σε κάθε παιχνίδι, είτε με γκολ, ασίστ και εντυπωσιακές επεμβάσεις είτε με τη συνολική τους παρουσία στον αγωνιστικό χώρο, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στην εξέλιξη της διοργάνωσης.

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

4/7 Χιούστον Καναδάς – Μαρόκο 0-3 Αζεντίν Ουναΐ (ΜΑΡΟΚΟ)

5/7 Φιλαδέλφεια Παραγουάη – Γαλλία 0-1 Ορλάντο Γκιλ (ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ)

5/7 Νιου Τζέρσεϊ Βραζιλία – Νορβηγία 1-2 Ερλινγκ Χάαλαντ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ)

6/7 Μέξικο Σίτι Μεξικό – Αγγλία 2-3 Τζουντ Μπέλιγχαμ (ΑΓΓΛΙΑ)

6/7 Ντάλας Πορτογαλία – Ισπανία 0-1 Ρόδρι (ΙΣΠΑΝΙΑ)

7/7 Σιάτλ ΗΠΑ – Βέλγιο 1-4 Σαρλ Ντε Κετελάρε (ΒΕΛΓΙΟ)

7/7 Ατλάντα Αργεντινή-Αίγυπτος 3-2 Λιονέλ Μέσι (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ)

7/7 Βανκούβερ Ελβετία – Κολομβία (0-0) 4-3 πεν. Γκρεγκόρ Κόμπελ (ΕΛΒΕΤΙΑ)

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «32»

28/6 Λος Άντζελες Νότια Αφρική-Καναδάς 0-1 Στέφεν Εουστάκιο (ΚΑΝΑΔΑΣ)

29/6 Χιούστον Βραζιλία-Ιαπωνία 2-1 Κασεμίρο (ΒΡΑΖΙΛΙΑ)

29/6 Bοστώνη Γερμανία-Παραγουάη (1-1) 3-4 πεν. Ορλάντο Χιλ (ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ)

30/6 Μοντερέι Ολλανδία-Μαρόκο (1-1) 2-3 πεν. Ίσα Ντιόπ (ΜΑΡΟΚΟ)

30/6 Ντάλας Ακ.Ελεφαντοστού-Νορβηγία 1-2 Αντόνιο Νούσα (ΝΟΡΒΗΓΙΑ)

1/7 Νιού Τζέρσεϊ Γαλλία-Σουηδία 3-0 Κιλιάν Μπαπέ (ΓΑΛΛΙΑ)

1/7 Μέξικο Σίτι Μεξικό-Ισημερινός 2-0 Χουλιάν Κινιόνες (ΜΕΞΙΚΟ)

1/7 Ατλάντα Αγγλία – Λ.Δ. Κονγκό 2-1 Χάρι Κέιν (ΑΓΓΛΙΑ)

1/7 Σιάτλ Βέλγιο-Σενεγάλη (2-2) 3-2 παρ. Γιούρι Τίλεμανς (ΒΕΛΓΙΟ)

2/7 Σαν Φρανσίσκο ΗΠΑ-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 2-0 Μάλικ Τίλμαν (ΗΠΑ)

2/7 Λος Άντζελες Ισπανία – Αυστρία 3-0 Λαμίν Γιαμάλ (ΙΣΠΑΝΙΑ)

3/7 Τορόντο Πορτογαλία – Κροατία 2-1 Κριστιάνο Ρονάλντο (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)

3/7 Βανκούβερ Ελβετία-Αλγερία 2-0 Μπρεελ Εμπολό (ΕΛΒΕΤΙΑ)

3/7 Ντάλας Αυστραλία – Αίγυπτος (1-1) 2-4 πεν. Μοχάμεντ Σαλάχ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ)

4/7 Μαϊάμι Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι 3-2 παρ. Λιονέλ Μέσι (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ)

4/7 Ντάλας Κολομβία-Γκάνα 1-0 Λουίς Ντίας (ΚΟΛΟΜΒΙΑ)

ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

11/6 Μέξικο Σίτι Μεξικό–Νότια Αφρική 2-0 Χουλιάν Κινιόνες (ΜΕΞΙΚΟ)

12/6 Γουαδαλαχάρα Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1 Ιν Μπέομ Χουάνγκ (ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ)

12/6 Τορόντο Καναδάς–Βοσνία 1-1 Ισμαήλ Κονέ (ΚΑΝΑΔΑΣ)

13/6 Λος Άντζελες ΗΠΑ-Παραγουάη 4-1 Φόλαριν Μπάλογκαν (ΗΠΑ)

13/6 Σαν Φρανσίσκο Κατάρ-Ελβετία 1-1 Μαχαμούντ Αμπουνάντα (ΚΑΤΑΡ)

14/6 Νιού Τζέρσεϊ Βραζιλία-Μαρόκο 1-1 Βινίσιους (ΒΡΑΖΙΛΙΑ)

14/6 Βοστώνη Αϊτή-Σκωτία 0-1 Τζον ΜακΓκιν (ΣΚΩΤΙΑ)

14/6 Βανκουβερ Αυστραλία-Τουρκία 2-0 Νέστορι Ιρανκούντα (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)

14/6 Χιούστον Γερμανία-Κουρασάο 7-1 Κάιλ Χάβερτς (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

14/6 Ντάλας Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2 Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

15/6 Φιλαδέλφεια Ακτή Ελεφ.-Ισημερινός 1-0 Γιαν Ντιομαντέ(ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ)

15/6 Μοντερέι Σουηδία-Τυνησία 5-1 Αλεξάντερ Ίσακ (ΣΟΥΗΔΙΑ)

15/6 Ατλάντα Ισπανία-Πράσινο Ακρωτήρι 0-0 Βοζίνια (ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ)

15/6 Σιάτλ Βέλγιο–Αίγυπτος 1-1 Εμάμ Ασούρ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ)

16/6 Μαϊάμι Σ. Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 Φεντερίκο Βαλβέρδε (ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ)

16/6 Λος Άντζελες Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2 Ραμίν Ρεζαϊάν (ΙΡΑΝ)

16/6 Νέα Υόρκη Γαλλία–Σενεγάλη 3-1 Μικαέλ Ολίσε (ΓΑΛΛΙΑ)

17/6 Βοστώνη Ιράκ-Νορβηγία 1-4 Ερλινγκ Χάαλαντ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ)

17/6 Κάνσας Αργεντινή-Αλγερία 3-0 Λιονέλ Μέσι (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ)

17/6 Σάντα Κλάρα Αυστρία-Ιορδανία 3-1 Αλί Ολβάν (ΙΟΡΔΑΝΙΑ)

17/6 Χιούστον Πορτογαλία-ΛΔ Κονγκό 1-1 Ζοάο Νέβες (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)

17/6 Ντάλας Αγγλία–Κροατία 4-2 Χάρι Κέιν (ΑΓΓΛΙΑ)

18/6 Τορόντο Γκάνα-Παναμάς 1-0 Άντονι Σεμένιο (ΓΚΑΝΑ)

18/6 Μέξικο Σίτι Ουζμπεκιστάν-Κολομβία 1-3 Λουϊς Ντίαζ (ΚΟΛΟΜΒΙΑ)

18/6 Ατλάντα Τσεχία-Κολομβία 1-1 Λάντισλαβ Κρέιτσι (ΤΣΕΧΙΑ)

18/6 Λος Άντζελες Ελβετία–Βοσνία 4-1 Γιόχαν Μανζάμπι (ΕΛΒΕΤΙΑ)

19/6 Βανκούβερ Καναδάς-Κατάρ 6-0 Τζόναθαν Ντέιβιντ (ΚΑΝΑΔΑΣ)

19/6 Γουαδαλαχάρα Μεξικό-Νότια Κορέα 1-0 Λουίς Ρόμο (ΜΕΞΙΚΟ)

19/6 Σιάτλ ΗΠΑ-Αυστραλία 2-0 Φαλαρίν Μπάλογκαν (ΗΠΑ)

20/6 Bοστώνη Σκωτία–Μαρόκο 0-1 Ισμαέλ Σαϊμπαρί

20/6 Φιλαδέλφεια Βραζιλία–Αϊτή 3-0 Βινίσιους Ζούνιορ (ΒΡΑΖΙΛΙΑ)

20/6 Σάντα Κλάρα Τουρκία-Παραγουάη 0-1 Ματίας Γκαλάρζα (ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ)

20/6 Χιούστον Ολλανδία-Σουηδία 4-1 Κόντι Χάκπο (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

20/6 Τορόντο Γερμανία–Ακ.Ελεφαντοστού 2-1 Ντενίζ Ούνταβ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

21/6 Κάνσας Σίτι Ισημερινός–Κουρασάο 0-0 Ελόι Ρουμ (ΚΟΥΡΑΣΑΟ)

21/6 Μοντερέϊ Τυνησία-Ιαπωνία 0-4 Αγιάσε Ουέντα (ΙΑΠΩΝΙΑ)

21/6 Ατλάντα Ισπανία-Σ. Αραβία 4-0 Μικέλ Ογιαρθάμπαλ (ΙΣΠΑΝΙΑ)

21/6 Λος Αντζελες Βέλγιο-Ιράν 0-0 Αλιρέζα Μπεϊρανβάντ (ΙΡΑΝ)

22/6 Μαϊάμι Ουρουγουάη-Πράσινο Ακρωτήρι 2-2 Κέβιν Πίνα Λενίνι (ΠΡ.ΑΚΡΩΤΗΡΙ)

22/6 Βανκούβερ Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3 Μοχάμεντ Σαλάχ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ)

22/6 Ντάλας Αργεντινή–Αυστρία 2-0 Λιονέλ Μέσι (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ)

23/6 Φιλαδέλφεια Γαλλία-Ιράκ 3-0 Κιλιάν Μπαπέ (ΓΑΛΛΙΑ)

23/6 Σάντα Κλάρα Ιορδανία-Αλγερία 1-2 Ιμπραχίμ Μάζα (ΑΛΓΕΡΙΑ)

23/6 Χιούστον Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν 5-0 Κριστιάνο Ρονάλντο (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)

23/6 Βοστώνη Αγγλία–Γκάνα 0-0 Τζουντ Μπέλιγχαμ (ΑΓΓΛΙΑ)

23/6 Τορόντο Παναμάς-Κροατία 0-1 Κριστιάν Μαρτίνες (ΠΑΝΑΜΑΣ)

24/6 Σιάτλ Βοσνία/Εργζεγοβίνη-Κατάρ 3-1 Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς (ΒΟΣΝΙΑ/ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ)

24/6 Βανκούβερ Ελβετία-Καναδάς 2-1 Γιοχάν Μανζάμπι (ΕΛΒΕΤΙΑ)

25/6 Ατλάντα Μαρόκο-Αϊτή 4-2 Ασράφ Χακίμι (ΜΑΡΟΚΟ)

25/6 Μαϊάμι Σκωτία-Βραζιλία 0-3 Βινίσιους Ζούνιορ (ΒΡΑΖΙΛΙΑ)

25/6 Μέξικο Σίτι Τσεχία-Μεξικό 0-3 Ματέο Τσάβες (ΜΕΞΙΚΟ)

25/6 Μοντερέι Νότια Αφρική-Νότια Κορέα 1-0 Θαπέλο Μασέκο (ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ)

25/6 Νέα Υόρκη Ισημερινός–Γερμανία 2-1 Νίλσον Ανγκούλο (ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ)

25/6 Φιλαδέλφεια Κουρασάο–Ακτή Ελεφαντοστού 0-2 Νικολά Πεπέ (ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ)

26/6 Ντάλας Ιαπωνία-Σουηδία 1-1 Αντονι Ελάνγκα (ΣΟΥΗΔΙΑ)

26/6 Κάνσας Σίτι Τυνησία-Ολλανδία 1-3 Μπράιαν Μπρόμπεϊ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

26/6 Σαν Φρανσίσκο Παραγουάη-Αυστραλία 0-0 Αϊντέν Ο’Νιλ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)

26/6 Λος Αντζελες Τουρκία-ΗΠΑ 3-2 Αρντά Γκιουλέρ (ΤΟΥΡΚΙΑ)

26/6 Βοστώνη Νορβηγία-Γαλλία 1-4 Ουσμάν Ντεμπελέ (ΓΑΛΛΙΑ)

26/6 Τορόντο Σενεγάλη-Ιράκ 5-0 Παπέ Γκουέι (ΣΕΝΕΓΑΛΗ)

27/6 Γουαδαλαχάρα Ουρουγουάη-Ισπανία 0-1 Αλεχάντρο Μπαένα (ΙΣΠΑΝΙΑ)

27/6 Χιούστον Πρασινο Ακρωτήρι-Σ. Αραβία 0-0 Ντιρόι Ντουάρτε (ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ)

27/6 Βανκούβερ Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο 1-5 Λεάντρο Τροσάρ (ΒΕΛΓΙΟ)

27/6 Σιάτλ Αίγυπτος-Ιράν 1-1 Ραμίν Ρεζαεϊάν (ΙΡΑΝ)

28/6 Νέα Υόρκη Παναμάς–Αγγλία 0-2 Τζουντ Μπέλιγχαμ (ΑΓΓΛΙΑ)

28/6 Φιλαδέλφεια Κροατία–Γκάνα 2-1 Πέταρ Σούτσιτς (ΚΡΟΑΤΙΑ)

28/6 Μαϊάμι Κολομβία-Πορτογαλία 0-0 Ντιόγο Κόστα (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)

28/6 Ατλάντα ΛΔ Κονγκό-Ουζμπεκιστάν 3-1 Γιοανέ Βισά (Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ)

28/6 Κάνσας Σίτι Αλγερία-Αυστρία 3-3 Ριγιάντ Μαχρέζ (ΑΛΓΕΡΙΑ)

28/6 Ντάλας Ιορδανία-Αργεντινή 1-3 Τζιοβάνι Λο Σέλσο (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ)