Μουντιάλ 2026: Η βελγική ομοσπονδία συνεχίζει την πίεση προς τη FIFA για την «υπόθεση Μπάλογκαν»

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Η Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την υπόθεση του Φόλαριν Μπάλογκαν, παρά την πρόκριση του Βελγίου επί των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μουντιάλ 2026.

Η RBFA επικαλέστηκε λόγους «νομικής ασφάλειας, διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και fair play» και κατέστησε σαφές ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή σε θεσμικό επίπεδο.

«Η Ομοσπονδία είναι υπερήφανη για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν οι “Κόκκινοι Διάβολοι” στον αγωνιστικό χώρο, όμως προτίθεται να συνεχίσει να παρακολουθεί την υπόθεση ενώπιον της FIFA και εκτός γηπέδου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η θέση της βελγικής ομοσπονδίας

Η βελγική ομοσπονδία υπογράμμισε ότι το διεθνές ποδόσφαιρο χρειάζεται ένα σαφές πειθαρχικό και διοικητικό πλαίσιο. Η RBFA τόνισε ότι το σύστημα πρέπει να ανταποκρίνεται στις αρχές της νομικής ασφάλειας, της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του fair play.

Η ομοσπονδία ανέφερε επίσης ότι επιθυμεί να «αποτραπεί κάθε μορφή αυθαιρεσίας».

«Νιώθουμε ότι έχουμε τη στήριξη εκατομμυρίων φιλάθλων σε όλο τον κόσμο, καθώς και πολλών ακόμη ομοσπονδιών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Το χρονικό της υπόθεσης Μπάλογκαν

Η αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τη φάση των «16» είχε επισκιαστεί από την απόφαση της FIFA να άρει την τιμωρία του Αμερικανού επιθετικού Φόλαριν Μπάλογκαν. Ο ποδοσφαιριστής είχε αποβληθεί στον προηγούμενο γύρο, στον αγώνα με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, όμως η FIFA τού έδωσε δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι του Σιάτλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβεβαιώσει ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ζητώντας την επανεξέταση της ποινής του ποδοσφαιριστή.

Το Βέλγιο επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία την Παρασκευή 10 Ιουλίου στο Λος Άντζελες.

Η βελγική ομοσπονδία, ωστόσο, διατηρεί την πίεση προς τη FIFA, θέτοντας ζήτημα θεσμικής λειτουργίας και εφαρμογής ενιαίων κανόνων στο διεθνές ποδόσφαιρο.