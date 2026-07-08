Γκαλιμπάφ προς ΗΠΑ: «Η εποχή του εκφοβισμού και των εκβιασμών τελείωσε – Δεν υποχωρούμε»

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, επικαλούμενος αμερικανικά πλήγματα και την επαναφορά κυρώσεων στο πετρέλαιο. Ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι «η εποχή του εκφοβισμού και των εκβιασμών έχει τελειώσει» και το Ιράν «δεν υποχωρεί», στον απόηχο νέων αμερικανικών πληγμάτων και της ανάκλησης άδειας εξαγωγών πετρελαίου, που εντείνουν την πίεση σε μια εύθραυστη εκεχειρία.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Γκαλιμπάφ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών.
  • Οι δηλώσεις του έγιναν μετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν και την απόφαση της Ουάσινγκτον να ανακαλέσει την άδεια για εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.
  • «Η εποχή του εκφοβισμού και των εκβιασμών έχει τελειώσει. Δεν υποχωρούμε», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα αμερικανικά πλήγματα και τις κυρώσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών καταλόγισε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σε δηλώσεις του την Τετάρτη.

Ο Γκαλιμπάφ επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, την επαναφορά των κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, τις απειλές για νέες επιθέσεις, τις -όπως ανέφερε- παραβιάσεις των ιρανικών ρυθμίσεων στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο.

«Η εποχή του εκφοβισμού και των εκβιασμών έχει τελειώσει. Δεν υποχωρούμε», έγραψε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν και την απόφαση της Ουάσινγκτον να ανακαλέσει την άδεια που επέτρεπε περιορισμένες εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, στον απόηχο των επιθέσεων εναντίον τριών δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ, εξέλιξη που εντείνει την πίεση στην ήδη εύθραυστη εκεχειρία.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ