Γκαλιμπάφ προς ΗΠΑ: «Η εποχή του εκφοβισμού και των εκβιασμών τελείωσε – Δεν υποχωρούμε»

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Σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών καταλόγισε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σε δηλώσεις του την Τετάρτη.

Ο Γκαλιμπάφ επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, την επαναφορά των κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, τις απειλές για νέες επιθέσεις, τις -όπως ανέφερε- παραβιάσεις των ιρανικών ρυθμίσεων στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο.

«Η εποχή του εκφοβισμού και των εκβιασμών έχει τελειώσει. Δεν υποχωρούμε», έγραψε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν και την απόφαση της Ουάσινγκτον να ανακαλέσει την άδεια που επέτρεπε περιορισμένες εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, στον απόηχο των επιθέσεων εναντίον τριών δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ, εξέλιξη που εντείνει την πίεση στην ήδη εύθραυστη εκεχειρία.