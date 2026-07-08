Γκαλιμπάφ προς ΗΠΑ: «Η εποχή του εκφοβισμού και των εκβιασμών τελείωσε – Δεν υποχωρούμε»

Σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών καταλόγισε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σε δηλώσεις του την Τετάρτη.
Ο Γκαλιμπάφ επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, την επαναφορά των κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, τις απειλές για νέες επιθέσεις, τις -όπως ανέφερε- παραβιάσεις των ιρανικών ρυθμίσεων στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο.
«Η εποχή του εκφοβισμού και των εκβιασμών έχει τελειώσει. Δεν υποχωρούμε», έγραψε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
Major MOU Violations by the US:
Violating Iranian adjustments in the Strait
Persistent threats of further strikes
Reinstating oil sanctions
Attacks on southern Iran
Continued Zionist aggression on🇱🇧
The era of bullying and extortion is over. It leads nowhere. We don’t fold.
— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 8, 2026
Οι δηλώσεις του έγιναν μετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν και την απόφαση της Ουάσινγκτον να ανακαλέσει την άδεια που επέτρεπε περιορισμένες εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, στον απόηχο των επιθέσεων εναντίον τριών δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ, εξέλιξη που εντείνει την πίεση στην ήδη εύθραυστη εκεχειρία.