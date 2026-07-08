Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν μετά τις αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ήχησαν σειρήνες συναγερμού, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της απειλής.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Αστυνομικός στο Μπαχρέιν, Φωτογραφία Αρχείου: AP Photo/H. Jamali
Αστυνομικός στο Μπαχρέιν, Φωτογραφία Αρχείου: AP Photo/H. Jamali
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν, λίγες ώρες μετά τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν.
  • Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του συναγερμού, αναφέροντας ότι «η σειρήνα έχει ηχήσει» χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
  • Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μετακινηθούν σε ασφαλές καταφύγιο. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν, λίγες ώρες μετά τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν, οι οποίες κλιμάκωσαν περαιτέρω την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του συναγερμού με ανάρτηση στην πλατφόρμα X. Στην ανακοίνωση ανέφερε ότι «η σειρήνα έχει ηχήσει», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της απειλής.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μετακινηθούν στο πλησιέστερο ασφαλές καταφύγιο. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά ή ζημιές.

Πηγή: AFP

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ