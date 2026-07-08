Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν μετά τις αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν

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Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν, λίγες ώρες μετά τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν, οι οποίες κλιμάκωσαν περαιτέρω την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του συναγερμού με ανάρτηση στην πλατφόρμα X. Στην ανακοίνωση ανέφερε ότι «η σειρήνα έχει ηχήσει», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της απειλής.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μετακινηθούν στο πλησιέστερο ασφαλές καταφύγιο. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά ή ζημιές.

Πηγή: AFP