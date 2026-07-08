ΗΠΑ: Πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη «ισχυρά πλήγματα» εναντίον του Ιράν, σε απάντηση στις επιθέσεις που, σύμφωνα με τη CENTCOM, σημειώθηκαν εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, η οποία είναι αρμόδια για τη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε μέσω X την έναρξη των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι επιθέσεις εναντίον των εμπορικών πλοίων ήταν «αδικαιολόγητες, επικίνδυνες και ξεκάθαρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός».

Η αμερικανική διοίκηση ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να επιβάλουν στην Ισλαμική Δημοκρατία «υψηλά κόστη» για τις ενέργειες αυτές. Όπως σημείωσε, στα εμπορικά πλοία επέβαιναν άμαχοι ναυτικοί και τα περιστατικά σημειώθηκαν σε διεθνή θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας.

U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026

Επαναφορά κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά των κυρώσεων στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, ως αντίποινα για τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

«Το Ιράν θα αποκομίσει οφέλη μόνο εάν επιδείξει καλή συμπεριφορά», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος. «Οι ενέργειες του Ιράν στα Στενά ήταν εντελώς απαράδεκτες για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έχουν συνέπειες», πρόσθεσε.

Η απόφαση δημιουργεί νέα δοκιμασία για την εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Παράλληλα, ακυρώνει μία από τις βασικές παραχωρήσεις που είχαν δοθεί στην Τεχεράνη, με αντάλλαγμα το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Αντιδράσεις στις αγορές ενέργειας

Οι εξελίξεις προκάλεσαν άμεσες αντιδράσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 3% και έφτασε τα 76 δολάρια το βαρέλι, αν και παρέμεινε κοντά στα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την πολεμική κρίση.

Το αμερικανικό αργό κατέγραψε μεγαλύτερη άνοδο, σχεδόν 6%, και ξεπέρασε ξανά το όριο των 70 δολαρίων για πρώτη φορά από τις 30 Ιουνίου.

Η συμφωνία και η νέα κρίση

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε αρχικά συμφωνήσει στην άρση των κυρώσεων για τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για διάστημα 60 ημερών, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είχε χαρακτηρίσει τότε την κίνηση ως ένδειξη εμπιστοσύνης στις «παραγωγικές συνομιλίες» ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η συμφωνία είχε επιτρέψει την αύξηση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ και είχε συμβάλει στη σημαντική πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Ωστόσο, τα νέα περιστατικά επανέφεραν την ένταση και έθεσαν εκ νέου υπό πίεση την εκεχειρία.