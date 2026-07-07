Πανελλήνιες 2026: Καταγγελίες για λάθος θέματα σε ΕΠΑΛ και βαθμολόγηση με άριστα – ΕΔΕ από το υπουργείο Παιδείας

Ερωτήματα για τη διαφάνεια των Πανελληνίων Εξετάσεων έχουν προκαλέσει καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες κάποιοι υποψήφιοι σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ εξετάστηκαν στη Νεοελληνική Γλώσσα με θέματα, που είχαν ήδη εξεταστεί μία ημέρα νωρίτερα οι μαθητές των ΓΕΛ. Μάλιστα στη συνέχεια φαίνεται ότι αποφασίστηκε οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι να βαθμολογηθούν με άριστα.

Η καταγγελία

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο esos.gr, κατά την εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας στις 30 Μαΐου, σε συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων έλαβαν τα θέματα που είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα στις εξετάσεις των Γενικών Λυκείων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι το περιστατικό έγινε αντιληπτό άμεσα, ενώ υποψήφια απευθύνθηκε στο Υπουργείο Παιδείας ζητώντας εξηγήσεις για το γεγονός ότι εξετάστηκε σε διαφορετικά θέματα από εκείνα που προβλέπονταν για τους μαθητές των ΕΠΑΛ.

Σύμφωνα με το esos.gr, το γεγονός της λανθασμένης διανομής θεμάτων επιβεβαιώθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία από τον διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις για τον αριθμό των υποψηφίων, που επηρεάστηκαν ή για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το περιστατικό.

Η λύση

Το ίδιο μέσο αναφέρει ότι ως λύση, το υπουργείο Παιδείας επέλεξε τα γραπτά αυτά να βαθμολογηθούν με άριστα «100» και να κλείσει έτσι το θέμα, αποφεύγοντας μια πιο νόμιμη οδό να γίνει επανάληψη των εξετάσεων. Η βαθμολόγηση με άριστα αυτών γραπτών προκαλεί άνιση μεταχείριση έναντι των άλλων υποψηφίων των ΕΠΑΛ οι οποίοι διαγωνίστηκαν κανονικά στα θέματα των ΕΠΑΛ, και έλαβαν τις βαθμολογίες με βάση την απόδοσή τους.

ΕΔΕ από το υπουργείο Παιδείας

Πηγές του υπουργείου Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τονίζουν ότι «το Υπουργείο σεβόμενο την αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των Πανελληνίων Εξετάσεων (συμπλήρωση μηχανογραφικού), αναφορικά με το περιστατικό που αφορά, αποκλειστικά και μόνο, δύο υποψηφίους ΕΠΑ.Λ., ενημερώνει ότι έχει ήδη διαταχθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)».

«Με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας θα αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στους υπαίτιους, σύμφωνα με όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Το Υπουργείο αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα, με απόλυτο σεβασμό στην ακεραιότητα της εξεταστικής διαδικασίας και στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων» καταλήγουν οι πηγές του υπουργείου Παιδείας.