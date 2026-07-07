Νέα Υόρκη: Συναγερμός στο Μανχάταν έπειτα από καθίζηση σε υπό ανακαίνιση ουρανοξύστη – Εκκενώθηκαν κτίρια και έκλεισαν δρόμοι

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στο κέντρο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, όταν παρουσιάστηκαν σοβαρά στατικά προβλήματα σε ουρανοξύστη 38 ορόφων, στον οποίο εκτελούνται εργασίες μετατροπής του από κτίριο γραφείων σε συγκρότημα κατοικιών.

Οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του κτιρίου, καθώς και γειτονικών ξενοδοχείων, καταστημάτων, διαμερισμάτων και ενός σχολείου, ενώ πολλοί δρόμοι αποκλείστηκαν εν μέσω της πρωινής ώρας αιχμής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

A building in midtown Manhattan was evacuated after fire officials said two columns buckled and floors were sagging between the 21st and 26th floors. Several buildings nearby have also been evacuated over concerns of a potential collapse. CBS News’ @lilialuciano has more. pic.twitter.com/mHMTiMjN8A — CBS News (@CBSNews) July 7, 2026

Παραμορφώθηκαν κολόνες και υποχώρησαν όροφοι

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κτίριο επί της οδού 235 East 42nd Street, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Grand Central και την έδρα του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY), οι αρχές ειδοποιήθηκαν έπειτα από αναφορές για πτώση τούβλων. Όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι δύο κολόνες στήριξης είχαν παραμορφωθεί στον 21ο και 22ο όροφο, ενώ τα πατώματα μεταξύ του 21ου και του 26ου ορόφου είχαν υποστεί καθίζηση.

Σύμφωνα με τις αρχές, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί τι προκάλεσε την παραμόρφωση των δοκών στήριξης.

A building in downtown Manhattan was evacuated pic.twitter.com/TDImwZEq1n — Surajit (@surajit_ghosh2) July 7, 2026

Εκκενώθηκε το εργοτάξιο και η γύρω περιοχή

Όλοι οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το εργοτάξιο και, σύμφωνα με την αστυνομία και την πυροσβεστική, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν περίπου 40 μονάδες, 130 πυροσβέστες και διασώστες.

Η Υπηρεσία Κτιρίων της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι μηχανικοί της βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση του φέροντος οργανισμού.

Παράλληλα, η αστυνομία και η πυροσβεστική απέκλεισαν την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην East 42nd Street, μεταξύ της Δεύτερης και της Τρίτης Λεωφόρου, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.

BREAKING: Midtown Manhattan high rise evacuated after construction workers discover buckled columns … sagging floors and falling bricks. 42nd & 43rd streets near 2nd avenue closed as DOB assesses the danger. pic.twitter.com/294MXBdkeY — Steven Bognar (@Bogs4NY) July 7, 2026

«Μου είπαν ότι μια κολώνα είχε σπάσει»

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, δήλωσε ότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σοβαρά στατικά προβλήματα.

«Αυτό που έχουν διαπιστώσει μέχρι στιγμής είναι ότι υπάρχουν στατικά προβλήματα στο κτίριο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι εκκενώσεις του κτιρίου, των γειτονικών κτιρίων και ενός κοντινού σχολείου ήταν απολύτως ενδεδειγμένες.

NYC Mayor Zohran Mamdani discussed the situation in Midtown Manhattan where several floors of an office building that’s under construction are caving in on Tuesday, prompting the evacuation of several adjacent buildings and street closures. More: https://t.co/oEehKE2hzy pic.twitter.com/zvqbl8VJuy — Eyewitness News (@ABC7NY) July 7, 2026

Την ίδια ώρα, ο Έντι, ένας 28χρονος εργάτης οικοδομών που εργαζόταν στο σημείο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο:

«Ήμουν κάτω και είδα τους πάντες να αρχίζουν να κατεβαίνουν. Μου είπαν ότι μια κολώνα είχε σπάσει», πρόσθεσε.

Το κτίριο στέγαζε στο παρελθόν τα γραφεία της φαρμακευτικής εταιρείας Pfizer και βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλου έργου ανάπλασης, με στόχο τη μετατροπή του σε πολυτελή συγκρότημα κατοικιών.