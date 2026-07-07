Νέα Υόρκη: Συναγερμός στο Μανχάταν έπειτα από καθίζηση σε υπό ανακαίνιση ουρανοξύστη – Εκκενώθηκαν κτίρια και έκλεισαν δρόμοι

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, όταν παρουσιάστηκαν σοβαρά στατικά προβλήματα σε ουρανοξύστη 38 ορόφων που βρίσκεται υπό ανακαίνιση, με παραμορφωμένες κολόνες και υποχώρηση ορόφων. Οι αρχές προχώρησαν σε εκκένωση του κτιρίου, γειτονικών εγκαταστάσεων και ενός σχολείου, ενώ αποκλείστηκαν δρόμοι στην περιοχή, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

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Δυνάμεις έκτακτης ανάγκης στην 42η Οδό μετά την προειδοποίηση για κίνδυνο κατάρρευσης του κτιρίου. Η κυκλοφορία διακόπηκε αφού δοκός στήριξης παραμορφώθηκε στον 21ο όροφο. Φωτογραφία: William Farrington / New York Post.
Δυνάμεις έκτακτης ανάγκης στην 42η Οδό μετά την προειδοποίηση για κίνδυνο κατάρρευσης του κτιρίου. Η κυκλοφορία διακόπηκε αφού δοκός στήριξης παραμορφώθηκε στον 21ο όροφο. Φωτογραφία: William Farrington / New York Post.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στο κέντρο του Μανχάταν, όταν παρουσιάστηκαν σοβαρά στατικά προβλήματα σε ουρανοξύστη 38 ορόφων υπό ανακαίνιση.
  • Οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του κτιρίου και γειτονικών εγκαταστάσεων, ενώ πολλοί δρόμοι αποκλείστηκαν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
  • Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δύο κολόνες στήριξης παραμορφώθηκαν και πατώματα μεταξύ του 21ου και 26ου ορόφου υπέστησαν καθίζηση, με την αιτία να μην έχει ακόμη διευκρινιστεί.

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στο κέντρο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, όταν παρουσιάστηκαν σοβαρά στατικά προβλήματα σε ουρανοξύστη 38 ορόφων, στον οποίο εκτελούνται εργασίες μετατροπής του από κτίριο γραφείων σε συγκρότημα κατοικιών.

Οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του κτιρίου, καθώς και γειτονικών ξενοδοχείων, καταστημάτων, διαμερισμάτων και ενός σχολείου, ενώ πολλοί δρόμοι αποκλείστηκαν εν μέσω της πρωινής ώρας αιχμής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Παραμορφώθηκαν κολόνες και υποχώρησαν όροφοι

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κτίριο επί της οδού 235 East 42nd Street, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Grand Central και την έδρα του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY), οι αρχές ειδοποιήθηκαν έπειτα από αναφορές για πτώση τούβλων. Όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι δύο κολόνες στήριξης είχαν παραμορφωθεί στον 21ο και 22ο όροφο, ενώ τα πατώματα μεταξύ του 21ου και του 26ου ορόφου είχαν υποστεί καθίζηση.

Σύμφωνα με τις αρχές, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί τι προκάλεσε την παραμόρφωση των δοκών στήριξης.

Εκκενώθηκε το εργοτάξιο και η γύρω περιοχή

Όλοι οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το εργοτάξιο και, σύμφωνα με την αστυνομία και την πυροσβεστική, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν περίπου 40 μονάδες, 130 πυροσβέστες και διασώστες.

Η Υπηρεσία Κτιρίων της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι μηχανικοί της βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση του φέροντος οργανισμού.

Παράλληλα, η αστυνομία και η πυροσβεστική απέκλεισαν την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην East 42nd Street, μεταξύ της Δεύτερης και της Τρίτης Λεωφόρου, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.

«Μου είπαν ότι μια κολώνα είχε σπάσει»

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, δήλωσε ότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σοβαρά στατικά προβλήματα.

«Αυτό που έχουν διαπιστώσει μέχρι στιγμής είναι ότι υπάρχουν στατικά προβλήματα στο κτίριο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι εκκενώσεις του κτιρίου, των γειτονικών κτιρίων και ενός κοντινού σχολείου ήταν απολύτως ενδεδειγμένες.

Την ίδια ώρα, ο Έντι, ένας 28χρονος εργάτης οικοδομών που εργαζόταν στο σημείο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο:

«Ήμουν κάτω και είδα τους πάντες να αρχίζουν να κατεβαίνουν. Μου είπαν ότι μια κολώνα είχε σπάσει», πρόσθεσε.

Το κτίριο στέγαζε στο παρελθόν τα γραφεία της φαρμακευτικής εταιρείας Pfizer και βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλου έργου ανάπλασης, με στόχο τη μετατροπή του σε πολυτελή συγκρότημα κατοικιών.

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