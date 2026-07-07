Ανατροπή με το διπλό φονικό στο Αίγιο: Το «ελληνικό FBI» δεν αποκλείει το σενάριο δολοφονίας και αυτοκτονίας

Ανατροπή φαίνεται πως υπάρχει στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο όπου βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους μία 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της.

Σύμφωνα με το Mega, οι Αρχές που εξετάζουν τον φάκελο της υπόθεσης και τα ευρήματα της νεκροψίας αναφέρουν ότι δεν μπορεί να εκφραστεί καμία βεβαιότητα ότι υπάρχει παρέμβαση τρίτου ατόμου στον θάνατο της μητέρας και του γιου της.

Υποστηρίζουν ακόμη ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, από τις φωτογραφίες της νεκροψίας, ότι πρόκειται για δολοφονία και αυτοκτονία. Δηλαδή δολοφονία του γιου και αυτοχειρία της μητέρας.

Δεν υπάρχει χτύπημα στην πλάτη της 54χρονης

Ο λόγος που οι Αρχές εξετάζουν πλέον αυτό το σενάριο είναι ότι -από τις φωτογραφίες της νεκροψίας- δεν φαίνεται να υπάρχει το χτύπημα στην πλάτη της 54χρονης, για το οποίο γινόταν λόγος αρχικά.

Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι τα τραύματα στον καρπό της 54χρονης μητέρας είναι αμυχές, που έχουν παρουσιαστεί και σε άλλες περιπτώσεις αυτοχειρίας όταν κάποιος μαχαιρώνει τον καρπό του σαν δοκιμαστικές ενέργειες προτού αυτομαχαιρωθεί.

Όπως μετέδωσε το ίδιο μέσο, ο ιατροδικαστής της Πάτρας ο οποίος είχε προβεί αρχικά στη διαπίστωση ότι η μητέρα έφερε και ένα τραύμα στην πλάτη ελέγχεται από τις Αρχές. Στο παρελθόν μάλιστα, είχε κατηγορηθεί για μια σοβαρή ποινική υπόθεση και είχε κινηθεί πειθαρχική διαδικασία. Σύμφωνα με το Mega, το υπουργείο Δικαιοσύνης αδρανοποίησε το πειθαρχικό, και συνέχισε να είναι προϊστάμενος, υπεύθυνος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Πάτρας ενώ τώρα ερευνάται εάν η έρευνα που έκανε για τι διπλό φονικό στην Πάτρα ήταν πλήρης.