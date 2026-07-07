Άγρια συμπλοκή στην Κουλούρα Ημαθίας – Ένας νεκρός και ένας τραυματίας

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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 4:00 το απόγευμα στην Κουλούρα Ημαθίας, όταν ομάδα ατόμων ενεπλάκη σε έντονη συμπλοκή, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν έπειτα από έντονο διαπληκτισμό που είχε ένας 47χρονος με δύο Ρομά. Ο καβγάς κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, με αποτέλεσμα ο 47χρονος να τραυματίσει τον έναν και να μαχαιρώσει θανάσιμα τον δεύτερο στον θώρακα.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και κρατείται, ενώ σε βάρος του αναμένεται να σχηματιστεί η σχετική δικογραφία.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.