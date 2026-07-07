Άγρια συμπλοκή στην Κουλούρα Ημαθίας – Ένας νεκρός και ένας τραυματίας

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Κουλούρα Ημαθίας, όπου ένας 47χρονος ενεπλάκη σε έντονη συμπλοκή με δύο Ρομά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός και τον τραυματισμό του άλλου.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 4:00 το απόγευμα στην Κουλούρα Ημαθίας, όταν ομάδα ατόμων ενεπλάκη σε έντονη συμπλοκή.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν έπειτα από έντονο διαπληκτισμό ενός 47χρονου με δύο Ρομά, με αποτέλεσμα ο 47χρονος να τραυματίσει τον έναν και να μαχαιρώσει θανάσιμα τον δεύτερο.
  • Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και κρατείται, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 4:00 το απόγευμα στην Κουλούρα Ημαθίας, όταν ομάδα ατόμων ενεπλάκη σε έντονη συμπλοκή, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν έπειτα από έντονο διαπληκτισμό που είχε ένας 47χρονος με δύο Ρομά. Ο καβγάς κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, με αποτέλεσμα ο 47χρονος να τραυματίσει τον έναν και να μαχαιρώσει θανάσιμα τον δεύτερο στον θώρακα.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και κρατείται, ενώ σε βάρος του αναμένεται να σχηματιστεί η σχετική δικογραφία.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

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