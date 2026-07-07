Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Δεν έχουν απομακρυνθεί ακόμα τα μπάζα – Έκτακτη σύσκεψη από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του δήμου Αθηναίων και της περιφέρειας Αττικής, συγκάλεσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδης Κορέας. Ο λόγος είναι να βρεθεί άμεσα λύση, ώστε να απομακρυνθούν τα μπάζα από το σημείο που κατέρρευσε η πολυκατοικία στα Κάτω Πετράλωνα.

Ενώ είναι σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα, με εντολή διενέργειας αυτοψίας στο επίμαχο σημείο, μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση του κτιρίου, δεν έχουν απομακρυνθεί τα μπάζα από το οικόπεδο στο οποίο εκτελούνταν οι εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πραγματογνώμονες που διορίστηκαν από την Εισαγγελία για να συντάξουν έκθεση αυτοψίας, δεν μπορούν να μελετήσουν το σημείο καθώς οι έρευνες για τα αίτια και τους υπεύθυνους δεν μπορούν να διενεργηθούν εάν πρώτα δεν καθαριστεί ο χώρος. Επιπλέον στα συντρίμμια υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα των ενοίκων της πολυκατοικίας, οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση.

Η Εισαγγελική Αρχή φαίνεται να θέτει ζήτημα και υγειονομικών λόγων που επιβάλλουν την άμεση απομάκρυνση των μπάζων, εφόσον, κατά δήλωση ενοίκου, στα ερείπια του κτιρίου χάθηκε ένας δεσποζόμενος σκύλος. Ο κ. Κορέας συγκάλεσε το πρωί την σύσκεψη ώστε να βρεθεί άμεσα λύση στο θέμα καθώς πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης και μέχρι σήμερα φαίνεται να μην έχει ξεκαθαριστεί το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων για την απομάκρυνση των μπάζων.

Να σημειωθεί ότι ο επίμαχος χώρος παραμένει υπό αστυνομική φύλαξη νυχθημερόν.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ