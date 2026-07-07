Το «καρφί» του Δημήτρη Μαρκόπουλου για τον αγώνα τένις Γεωργιάδη-Κασσελάκη – «Φαντάζεστε εμένα να παίζω τάβλι με τον Πολάκη;»

Ένα αιχμηρό σχόλιο για τον αγώνα τένις που έπαιξε ο Άδωνις Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασσελάκη έκανε ο υφυπουργός Οικονομικών και βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος.

«Νομίζω ότι ο Άδωνις θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα για να ασχοληθεί αυτό το διάστημα, από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο που έχει εξυβρίσει κατά συρροή τον πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με εμένα», είπε ο κ. Μαρκόπουλος, μιλώντας στο MEGA.

«Φαντάζεστε εμένα να παίζω τάβλι με τον Πολάκη που καθημερινά καθυβρίζει τον Άδωνι Γεωργιάδη;» συμπλήρωσε ο υφυπουργός Οικονομικών.

Η απάντηση του Κασσελάκη στον Μαρκόπουλο

Στον Δημήτρη Μαρκόπουλο απάντησε ο Στέφανος Κασσελάκης κατηγορώντας τον ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και υποστηρίζοντας πως ένας αγώνας τένις με πολιτικό αντίπαλο δεν ακυρώνει ούτε την κριτική του προς τη Νέα Δημοκρατία ούτε το δικαίωμά του να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη όταν θεωρεί ότι έχει συκοφαντηθεί.

«Όχι, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν θα σας επιτρέψω να διαστρεβλώνετε την πραγματικότητα. Δεν σας εξύβρισα. Κάθε δημόσια καταγγελία μου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία στηρίχθηκε σε στοιχεία και γεγονότα. Το ίδιο συνέβη και στην υπόθεση Λαζαρίδη, η οποία οδήγησε, έστω και καθυστερημένα, στην αποπομπή του.

Όσο για την προσωπική μας αντιπαράθεση, δεν βρισκόμαστε στα δικαστήρια επειδή σας άσκησα κριτική. Βρισκόμαστε εκεί επειδή μιλήσατε δημόσια για «γκρίζες μπίζνες». Να προσέχετε όταν αναφέρεστε σε αυτοδημιούργητους απόδημους. Τώρα θα πρέπει να αποδείξετε στα δικαστήρια πώς οι επιχειρηματικές μου επιδόσεις, που είναι αναρτημένες στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και ελεγμένες από την Deloitte, αποτελούν «γκρίζες μπίζνες» στην χώρα που εσείς γίνατε υφυπουργός Οικονομικών. Good luck with that!» αναφέρει ο κ. Κασσελάκης.

«Παρότι σας δόθηκε η ευκαιρία να το ανακαλέσετε, δεν το πράξατε. Αν θεωρείτε σήμερα ότι οι αναφορές αυτές δεν έπρεπε να είχαν γίνει, μπορείτε ακόμη και τώρα να ανασκευάσετε, ιδίως καθώς η εκδίκαση της υπόθεσης πλησιάζει.

Και κάτι ακόμη. Η πολιτική αντιπαράθεση δεν σημαίνει προσωπική εμπάθεια. Αν επιλέξω να παίξω τένις με έναν πολιτικό αντίπαλο, αυτό δεν ακυρώνει ούτε την κριτική μου προς τη Νέα Δημοκρατία ούτε το δικαίωμά μου να προσφεύγω στη Δικαιοσύνη όταν θεωρώ ότι έχω συκοφαντηθεί.

Όποιος πιστεύει ότι η πολιτική πρέπει να μετατρέπεται σε προσωπικό μίσος και κοινωνικό αποκλεισμό, κάνει λάθος. Την αντιπολίτευση την κάνουμε με επιχειρήματα, αποκαλύψεις και θεσμικές διαδικασίες. Όχι με εμπάθεια και λάσπη» πρόσθεσε ο κ. Κασσελάκης.