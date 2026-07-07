Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει απολογισμό και απαντήσεις για το πού πήγε κάθε ευρώ – Βίντεο στο TikTok για το Ταμείο Ανάκαμψης

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Στα ελληνικά πανεπιστήμια και συγκεκριμένα έργα επένδυσης στην έρευνα και την καινοτομία (επισκέπτες καθηγητές, βιομηχανικά διδακτορικά, Trust Your Stars) που έμειναν εκτός Ταμείου Ανάκαμψης, αφορά το τρίτο κατά σειρά σποτ του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Είχε προηγηθεί το σποτ «για την κυβερνητική ανικανότητα στο πλαίσιο του ΤΑΑ αναφορικά με ζωτικά έργα άρδευσης και ύδρευσης» και το σποτ που «αναδείκνυε μερικές μόνο από τις κρίσιμες εκπτώσεις της κυβέρνησης σε θέματα πολιτικής προστασίας».

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τη «μεγάλη χαμένη ευκαιρία» και στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, «τίποτα δεν συνδέεται περισσότερο με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, τη βιώσιμη ανάκαμψη και το μέλλον μίας χώρας από την επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία» και «κανονικά ένα εθνικό σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που έχει στη διάθεσή του ένα πρωτόγνωρο αριθμό δισεκατομμυρίων ευρώ (36) ακριβώς για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα της χώρας, θα έπρεπε να επιφέρει επανάσταση στους τομείς που συνδέονται άμεσα με την επιστημονική παραγωγή, την καινοτομία και τη συγκράτηση του νέου επιστημονικού δυναμικού στην Ελλάδα».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ όμως «δυστυχώς, ούτε αυτό έγινε με το “Ελλάδα 2.0″». «Αντίθετα», σημειώνει, «είχαμε ανικανότητα, αδιαφάνεια και απεντάξεις, που υπονομεύουν, όπως κατήγγειλε επανειλημμένα το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, την κρίσιμη για τη χώρα ερευνητική προσπάθεια αλλά και την εμπιστοσύνη των νέων ανθρώπων απέναντι στην ίδια την Πολιτεία, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της φυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό».

Δείτε το βίντεο:

Ανδρουλάκης: Πιστεύουμε σε μια Ελλάδα με καλύτερες υποδομές, φροντίδα και μέλλον για όλους

Ο Νίκος Ανδρουλάκης με βίντεο στο TikTok σημειώνει ότι η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε ποτέ η Ελλάδα, πήγε χαμένη και απαριθμεί σταχυολογώντας τι είχε προβλεφθεί και τι έχει υλοποιηθεί:

«Χάθηκε η ευκαιρία για μεγάλα έργα υποδομών

0/4 – Αντιπλημμυρικά έργα

0/18 – Αρδευτικά έργα

0/3 – Έργα ύδρευσης

Χάθηκε η ευκαιρία να θωρακίσουμε την πολιτική προστασία

0/13 – Κέντρα πολιτικής προστασίας

0/7 – Αναβαθμίσεις αεροσκαφών

0/11 – Νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη

Χάθηκε η ευκαιρία για έναν σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο και για υποδομές αποθήκευσης ενέργειας που θα μείωναν το κόστος για κάθε σπίτι και επιχείρηση

Χάθηκε η ευκαιρία για ψηφιακό μετασχηματισμό που θα έφερνε στους πολίτες πραγματικά γρηγορότερο και φθηνότερο ίντερνετ

Χάθηκε η ευκαιρία για επένδυση σε κοινωνικές δαπάνες για την παιδεία, την υγεία και τις κοινωνικές κατοικίες».

Ο κ. Ανδρουλάκης καταλήγει σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει απολογισμό, ανεξάρτητη ελεγκτική επιτροπή και απαντήσεις για το πού πήγε κάθε ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ.