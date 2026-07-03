Παπαθανάσης στη Βουλή για Ταμείο Ανάκαμψης: Δεν θα χαθεί ούτε ευρώ – Η αξιολόγηση του ΠΑΣΟΚ είναι από πρόγραμμα ΑΙ αλλά με λάθος στοιχεία

«Η επερώτηση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μάλλον συντάχθηκε με εντολή από κάποιο πρόγραμμα ΑΙ αλλά ξεχάσατε να του δώσετε τα νέα στοιχεία» απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, κατά τη συζήτηση της Επερώτησης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχετικά με την πορεία και αξιοποίηση του ΤΑΑ.

Ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ «μπορεί να ασκεί κριτική αλλά δεν μπορεί να διαγράφει τα αποτελέσματα». Περιγράφετε, είπε, «μια αποτυχία αλλά τα ίδια τα αποτελέσματα την διαψεύδουν». Αποτυπώνετε μία εικόνα, με τα δεδομένα όμως μίας προηγούμενης στιγμής και επιχειρείτε να την παρουσιάσετε ως σημερινή πραγματικότητα. Το ΤΑΑ, όμως, είναι ένα πρόγραμμα που εξελίσσεται καθημερινά, με αιτήματα πληρωμής, πιστοποιημένα ορόσημα, επενδύσεις και πραγματικές εκταμιεύσεις, είπε ο κ. Παπαθανάσης και συμπλήρωσε ότι τα «στοιχεία που επικαλείστε είναι παρωχημένα» και «δεν μπορείτε λέτε ότι ένας στόχος ή μέτρο του ΕΛΛΑΔΑ 2.0 έχει αποτύχει όταν αυτό έχει επιτευχθεί».

Ο κ. Παπαθανάσης υποστήριξε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην επερώτησή του χρησιμοποιεί στοιχεία και στόχους του Φεβρουαρίου, αλλά πλέον αυτά δεν είναι πρόβλεψη αλλά επιτεύξιμοι στόχοι. Καταλόγισε στο ΠΑΣΟΚ ότι «επενδύετε στον φόβο ότι ο στόχος δεν θα επιτευχθεί. Εμείς απαντούμε ότι ο στόχος επιτεύχθηκε και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της “πρόβλεψης” και της “αποτελεσματικότητας”».

Μέχρι σήμερα, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός, η Ελλάδα «έχει εισπράξει από το ΤΑΑ 24,6 δισ. ευρώ και με το 8ο Αίτημα αναμένουμε άλλο 1,6 δισ. ευρώ -συνολικά το 73%- και σήμερα που κλείνει η αναθεώρηση έχουμε πετύχει 251 ορόσημα -το 76% του προγράμματος- και έτσι θα φτάσουμε στα 30,5 δισ. ευρώ -στο 85% του προγράμματος». Αυτά τα αποτελέσματα, είπε ο κ. Παπαθανάσης, «δεν δείχνουν μια εικόνα αδράνειας, αλλά υψηλής διοικητικής ωριμότητας και συστηματικής υλοποίησης».

Ειδικά για το σκέλος των επιχορηγήσεων, είπε ότι «έχουν διοχετευθεί στην οικονομία 15,5 δισ. ευρώ μέσα σε πέντε χρόνια, ενώ στο δανειακό σκέλος, που είναι ύψους 17,7 δισ. ευρώ, στηρίζει επενδύσεις ύψους 46 δισ. ευρώ». Μέχρι σήμερα, είπε, έχουν αξιοποιήσει τα δανειακά προγράμματα 15.700 επιχειρήσεις για επενδύσεις που καλύπτουν και τις 13 περιφέρειες της χώρας».

Σήμερα, είπε ο αναπληρωτής υπουργός, «βρισκόμαστε στην τελική και δυσκολότερη ευθεία του ΤΑΑ. Δεν υποτιμούμε ούτε τις προθεσμίες ούτε τις απαιτήσεις. Η αυστηρή αξιολόγηση για εμάς αποτελεί πρόκληση, αλλά είναι διαφορετικό να βλέπουμε να υπάρχει μια άρνηση της πραγματικότητας» λέγοντας ότι «η εθνική προσπάθεια προχωράει και αποδίδει και ολοκληρώνεται». Πολιτική «δεν είναι από το πόσο δυνατά καταγγέλλεις αλλά το κατά πόσο αλλάζεις την καθημερινότητα του πολίτη σε όλη την Ελλάδα».

Ο βασικός στόχος του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ2.0» σημείωσε, είναι η ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας αλλά και η στήριξη της κοινωνίας. Στην οικονομία το ζητούμενο είναι να γίνει πιο ανταγωνιστική, πιο βιώσιμη, πιο ανθεκτική απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις. Σε ό,τι αφορά την κοινωνία, να βελτιώσει την καθημερινότητα του πολίτη με ένα κράτος στο πλευρό της κάθε Ελληνίδας και Έλληνα.

Η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, είπε ο κ. Παπαθανάσης, «δεν κρίνεται από διακηρύξεις αλλά από τα αποτελέσματα στις επενδύσεις, στους μισθούς, τις δημόσιες επενδύσεις και εάν η χώρα αλλάζει πραγματικά παραγωγικό μοντέλο. Και εδώ τα στοιχεία είναι δεδομένα, καταλυτικά και αποκαλυπτικά».

Για τις επενδύσεις

Σχετικά με τις επενδύσεις, ανέφερε ότι «από το 11% του ΑΕΠ το 2019, ανήλθαν στο 17,5% το 2025, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 21%. Οι συνολικές επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 106,4% σε σχέση με το 2019, οι άμεσες ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 154%, το ΠΔΕ κατά 159%, ενώ μόνο το 2025 οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν περίπου τα 42 δισ. ευρώ» και επισήμανε ότι «μεγάλες ξένες επιχειρήσεις επέλεξαν την Ελλάδα για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και υποδομών» ενώ ανέφερε ότι ο ΟΟΣΑ, το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «αναγνωρίζουν ότι ο μακροχρόνιος ρυθμός ανάπτυξης της χώρας μας αυξήθηκε σημαντικά, όπως και το πραγματικό ΑΕΠ, το κατά κεφαλήν εισόδημα, η ιδιωτική κατανάλωση, το δημόσιο χρέος μειώθηκε κλπ. Αυτά, είπε ο κ. Παπαθανάσης, «δεν είναι συγκυριακή ανάκαμψη» και αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα εάν αλλάζει ή όχι το παραγωγικό μοντέλο. Και αυτό αλλάζει» και ανέφερε την πρόοδο που έχει υπάρξει σε όλους τους επιμέρους τομείς.

«Δεν επιλέξαμε την ανάπτυξη με περισσότερους φόρους αλλά με περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες θέσεις εργασίες και μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί» υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός.

Στοιχεία ανά τομεακό πρόγραμμα

Ο κ. Παπαθανάσης έδωσε αναλυτικά στοιχεία ανά τομεακό πρόγραμμα για την Υγεία, τις προληπτικές εξετάσεις, τις μεταφορές, τα σχολεία και την εκπαίδευση. Είπε ότι το ΤΑΑ είναι ένα πρόγραμμα επιδόσεων και όχι ένα στατικό σχέδιο και όταν μια δράση δεν ωριμάζει έγκαιρα ή αλλάζουν οι συνθήκες, η υπεύθυνη επιλογή είναι να μην αφήσουμε τους πόρους να χαθούν, αλλά να τους μεταφέρουμε σε ώριμες, αναγκαίες και κοινωνικά χρήσιμες δράσεις και ρώτησε ποια από τα έργα που αναθεωρήθηκαν, το ΠΑΣΟΚ δεν τα θέλει.

“Η αναθεώρηση δεν είναι εγκατάλειψη, αλλά ενεργή διαχείριση για να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ”

Η αναθεώρηση που κλείνει σήμερα, τόνισε «δεν είναι εγκατάλειψη. Είναι ενεργή διαχείριση για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ». Όλες οι δαπάνες υλοποίησης των μέτρων από συμβούλους είναι αναρτημένες σε τρείς πλατφόρμες. Οι σύμβουλοι δεν αποκαθιστούν την δημόσια διοίκηση αλλά είναι αναγκαίοι για να μην αστοχήσουμε στα έργα. Οι πόροι φτάνουν και στις 13 περιφέρειες και τα έργα υλοποιούνται σε 146 δήμους, 13 περιφερειακά αεροδρόμια, σε 13 περιφερειακούς λιμένες, σε δεκάδες νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, σε σχολεία, σε οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα σε όλη την χώρα και σε έργα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Το 60,3% των δανειακών συμβάσεων αφορούν ΜμΕ. Τα 6 δισ. ευρώ σε σχέδια που αφορούν την ΜμΕ και 3 δισ. ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, επιπλέον 90.000 ΜμΕ επιχορηγήθηκαν για ψηφιακά εργαλεία και πάνω από 1.000 ΜμΕ για ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό και σημείωσε: «Άρα, η εικόνα ότι το ΤΑΑ αφορά λίγους, δεν αντέχει στον έλεγχο των αριθμών».

Ο αναπληρωτής υπουργός κατέληξε ότι κανένα έργο δεν αφορά «τους λίγους» αλλά τους πολλούς και οι αναθεωρήσεις έγιναν μετά από σκληρή διαπραγμάτευση.