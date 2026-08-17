Τραγωδία στη Σίφνο: Τρεις νεκροί από τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου – ΒΙΝΤΕΟ

Τραγωδία το απόγευμα της Δευτέρας 17 Αυγούστου 2026 στη Σίφνο καθώς 3 άτομα, μία γυναίκα και δύο άνδρες, έχασαν τη ζωή τους όταν συνετρίβη το ιδιωτικό ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν, κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, στην περιοχή Θόλος.

Μετά την πτώση, το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Το σημείο όπου συνετρίβη το ελικόπτερο είναι ανάμεσα σε εξοχικές κατοικίες.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:17. Στο σημείο επιχειρούν 2 πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ μεταβαίνει ομάδα διάσωσης απο Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς οι άνδρες της πυροσβεστικής εντόπισαν τουλάχιστον τρεις απανθρακωμένες σορούς. Υπήρχαν πληροφορίες ότι οι νεκροί από τη συντριβή ήταν έξι, αλλά ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν.

Πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου και εκδήλωση #πυρκαγιάς σε αυτό, στην περιοχή Θόλος στη νήσο Σίφνο. Επιχειρούν 2 #πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ μεταβαίνει ομάδα διάσωσης απο Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026

Δείτε βίντεο από το σημείο της συντριβής: