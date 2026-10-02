Καρυστιανού: Η δίκη δεν θα μας δικαιώσει – Τι είπε για τον Τριαντόπουλο

Καλεσμένη στην πρεμιέρα της εκπομπής «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου βρέθηκε η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, η οποία αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη δικαστική διερεύνηση του δυστυχήματος των Τεμπών και την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο.

Ερωτηθείσα εάν η δικαστική διαδικασία μπορεί να δικαιώσει τις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία, η κ. Καρυστιανού εξέφρασε την έντονη δυσπιστία της απέναντι στους θεσμούς που χειρίστηκαν την υπόθεση.

«Η συγκεκριμένη δίκη, όχι», είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Τι να εμπιστευτώ, τη Δικαιοσύνη, τι να εμπιστευτώ, την Αστυνομία, τι να εμπιστευτώ, την Πυροσβεστική, όταν υπήρχαν όλοι αυτοί παρόντες στο συμβάν και κανένας δεν προστάτευσε τον χώρο;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η ίδια επέκρινε τους χειρισμούς που ακολούθησαν στον τόπο της τραγωδίας, σημειώνοντας ότι «την επόμενη μέρα είδαμε και τους πολιτικούς να περπατάνε στον χώρο και να πετάνε λουλούδια». «Είναι αυτό σοβαρή αντιμετώπιση μιας κατάστασης;», διερωτήθηκε.

Αναφερόμενη στον Χρήστο Τριαντόπουλο, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι ο πρώην υφυπουργός έδωσε οδηγίες τόσο για το «μπάζωμα» του χώρου όσο και για τη μεταφορά ανθρώπινων υπολειμμάτων, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά τις εκφράσεις «τα κρέατα» και «να γίνει ο χώρος λαμπίκο».

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» εξέφρασε, τέλος, την άποψη ότι από την υφιστάμενη δικαστική διαδικασία δεν μπορούν να αποδοθούν πλήρως οι ευθύνες για το δυστύχημα, υποστηρίζοντας ότι δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν όλοι οι εμπλεκόμενοι και όλες οι αποδιδόμενες, κατά την ίδια, κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους πρώην υπουργούς Μεταφορών, σε γενικούς και ειδικούς γραμματείς, καθώς και σε εταιρείες που, όπως υποστήριξε, συνδέονται με την υπόθεση.