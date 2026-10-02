Σε περιορισμένη λειτουργία οι εφαρμογές taxisnet, myDATA και Gov.gr Wallet το Σαββατοκύριακο – Τι ισχύει για ταυτότητες και εισιτήρια για αθλητικούς αγώνες

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Στην αναβάθμιση των εφαρμογών taxisnet, myDATA και Gov.gr Wallet προχωρά η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί από αύριο, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ώρα 22:00 έως και Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 14:00.

Κατά το παραπάνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχει μη διαθεσιμότητα ή περιορισμένη διαθεσιμότητα σε:

Ψηφιακές υπηρεσίες της ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Δείτε εδώ ενδεικτική λίστα των υπηρεσιών που επηρεάζονται) και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Να σημειωθεί ότι η αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών taxisnet θα είναι διαθέσιμη, όπως επίσης και η πλατφόρμα myDATA.

Κατά την αναβάθμιση, οι πολίτες που δεν διαθέτουν καταχωρισμένο κινητό τηλέφωνο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) και δεν έχουν ήδη ενεργό Gov.gr Wallet δεν μπορούν να αποθηκεύουν νέο ψηφιακό εισιτήριο για αθλητικό αγώνα. Όλα τα εισιτήρια που έχουν αποθηκευτεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Επίσης, δεν θα είναι δυνατή η έκδοση έντυπων εισιτηρίων για πολίτες άνω των 65 ετών, στα εκδοτήρια των γηπέδων. Οι πολίτες με προγραμματισμένο ραντεβού για έκδοση αστυνομικής ταυτότητας θα πρέπει να έχουν διαθέσιμους τους αριθμούς των εξοφλημένων παράβολων σε εκτυπωμένη μορφή ή στο email τους.

Όπως κάθε φορά, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.