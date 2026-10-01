Βουλή: Νέα κόντρα Θεοδωρικάκου-Κωνσταντοπούλου – «Στον φαντασιακό της κόσμο είναι εθνικός εισαγγελέας και δικαστής»

«H κ. Κωνσταντοπούλου πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για τους άθλιους και ψευδείς χαρακτηρισμούς που επεφύλασσε για τρεις συναδέλφους μου, στην παράταξη μου, στη Νέα Δημοκρατία, τον κ. Βορίδη, τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Πλεύρη. Είναι και οι τρεις δημοκρατικά εκλεγμένοι βουλευτές, από τον ελληνικό λαό», απάντησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στην επίθεση που εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

«Κυρία Κωνσταντοπούλου θα πρέπει να σταματήσετε τους γκεμπελισμούς και το δόγμα ‘πες, πες, κάτι θα μείνει. Κάτι θα μείνει για τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ, κάτι θα μείνει για τους συναδέλφους της ΝΔ’», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος και σχολίασε πως «στον φαντασιακό της κόσμο, η κ. Κωνσταντοπούλου είναι ο εθνικός εισαγγελέας και ο εθνικός δικαστής και αυτό δεν έχει και πολύ μεγάλη σχέση με τη δημοκρατία, με τον διάλογο, τον ορθολογικό κόσμο και τη δικαιοσύνη».

Παρατήρησε επίσης ότι «δεν υπάρχει δικαιοσύνη κατά το δοκούν, ώστε όταν τυχόν ελέγχονται στελέχη της ΝΔ και ζητείται άρση της ασυλίας τους να είναι ένοχοι, γιατί είναι ΝΔ, ενώ όταν αυτό συμβαίνει για εκείνη είναι πολιτική σκοπιμότητα».

Ο κ. Θεοδωρικάκος που κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι «εκπροσωπεί, με τους γκεμπελισμούς της, ένα άρρωστο παρακράτος», είπε επίσης: «Ειλικρινά κυρία Κωνσταντοπούλου, αν κάποια μέρα συναντήσετε τον γιό μου, θα του ζητήσετε συγγνώμη γιατί θα καταλάβετε ότι δεν έχει ίχνος σχέσης με όσα ψέματα και συκοφαντικά διατυπώσατε σήμερα, για τα οποία έχω και εγώ προσφύγει στη δικαιοσύνη και ο γιός μου έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη και ο τότε αρχηγός της αστυνομίας έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη και να περιμένετε γιατί η δικαιοσύνη έχει τις δικές της διαδικασίες και, είτε μας αρέσουν, είτε δεν μας αρέσουν, οφείλουμε όλοι να τις σεβόμαστε, αλλά δεν θα επιβάλλετε εσείς αποφάσεις στην ελληνική δικαιοσύνη».

«Κύριε Θεοδωρικάκο δεν πρέπει πραγματικά να είστε σοβαρός προτείνοντας μου να ζητήσω συγγνώμη από τον τσεκουροφόρο εντεταλμένο και εντολοδόχο του δικτάτορα Παπαδόπουλου, τον Βορίδη, που θέλετε να τον εγκαταστήσετε εδώ μέσα σαν κάποιο εκπρόσωπο της δημοκρατίας», απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως πρόσθεσε, «ο Βορίδης είναι ο Κασιδιάρης της εποχής του» και ότι ο υπουργός Ανάπτυξης «δεν μπορεί να παριστάνει ότι δεν γνωρίζει τις ναζιστικές, φασιστικές επιθέσεις Βορίδη με τσεκούρια, σε φοιτητές». Επίσης σχολίασε ότι δεν μπορεί να παριστάνει ο υπουργός Ανάπτυξης ότι δεν γνωρίζει ότι ο κ. Γεωργιάδης έχει διατυπώσει κατ΄επανάληψη θεωρίες άρνησης του ολοκαυτώματος. «Βορίδης, Γεωργιάδης, Πλεύρης εκπρόσωποι εδώ μέσα χουντικών αντιλήψεων, του αντισημιτισμού, της άρνησης του ολοκαυτώματος, της άρνησης των νεκρών του Πολυτεχνείου. Δεν τα γνωρίζετε αυτά; Συγγνώμη να ζητήσετε εσείς από την ελληνική κοινωνία που φέρατε τα σταγονίδια εδώ μέσα και προσπαθείτε να τα ενδύσετε τον μανδύα της δημοκρατίας», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.