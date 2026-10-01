Μετωπική σύγκρουση Θεοδωρικάκου-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Είστε ο ορισμός της αλαζονείας και του αριστεροφασισμού» – «Συγκαλύψατε υπόθεση συγγενούς σας»

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε στη Βουλή μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, με την πρώτη να τον κατηγορεί για συγκάλυψη υπόθεσης του γιου του. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος απάντησε σε υψηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας την επιλογή της Κωνσταντοπούλου «ναζιστική» και «αριστεροφασιστική» για την αναφορά στην οικογένειά του.

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Πολιτική

Τάκης Θεοδωρικάκος, Ζωή Κωνσταντοπούλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή με νέα κόντρα μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Τάκη Θεοδωρικάκου, με την πρώτη να επικρίνει τον υπουργό για «συγκάλυψη» υπόθεσης που αφορά τον γιο του.
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ρώτησε εάν υπάρχει «πολυσέλιδο παραπεμπτικό βούλευμα για την συγκάλυψη κατηγορουμένους αστυνομικούς» και εάν για αυτό το βούλευμα «άσκησε αναίρεση του ετέρου υπουργού του κυρίου Φλωρίδη».
  • Ο Τάκης Θεοδωρικάκος απάντησε σε υψηλό τόνο, κατηγορώντας την Κωνσταντοπούλου ότι «έκανε τη ναζιστική επιλογή όταν θέλει να χτυπήσει πολιτικό αντίπαλο να χτυπάει οικογένειες», και την χαρακτήρισε «τον ορισμό της αλαζονείας και του αριστεροφασισμού».

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Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή με νέα κόντρα μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Τάκη Θεοδωρικάκου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερία κατηγόρησε τον υπουργό Ανάπτυξης για «συγκάλυψη» υπόθεσης που αφορά τον γιό του, ενώ ο Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για «ναζιστική επιλογή» της Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αντί να επιτεθεί στον ίδιο επιλέγει να επιτεθεί στην οικογένειά του.

Στην τοποθέτησή της η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε: «Ο υπουργός Θεοδωρικάκος έτυχε υπόθαλψης από το κόμμα του για το γεγονός ότι από την θέση του εν ενεργεία υπουργού Προστασίας του Πολίτη παρενέβη σε υπόθεση, που αφορούσε τον έλεγχο  συγγενικού προσώπου και μάλιστα του γιού του».

«Τι έγινε κύριε Θεοδωρικάκο; Την τελευταία φορά πήρατε τον λόγο και είπατε ‘είμαι υπερήφανος για τον γιο μου’», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για να προσθέσει: «Δεν σας ρωτήσαμε εάν είστε υπερήφανος για τον γιο σας. Σας ρωτήσαμε εάν υπάρχει παραπεμπτικό βούλευμα για συγγενικό σας πρόσωπο που λέει ότι έγινε συγκάλυψη υπόθεσης που αφορούσε συγγενή σας, όταν ήσασταν αρμόδιος υπουργός». «Σας ρωτήσαμε εάν υπάρχει πολυσέλιδο παραπεμπτικό βούλευμα για την συγκάλυψη κατηγορουμένους αστυνομικούς και εάν για αυτό το βούλευμα άσκησε αναίρεση του ετέρου υπουργού του κυρίου Φλωρίδη», πρόσθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Τι απάντησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

«Υπάρχει η σοβαρή συζήτηση και υπάρχει ο χώρος του παραλογισμού και του αριστεροφασισμού», είπε σε υψηλό τόνο ο Τάκης Θεοδωρικάκος απαντώντας στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Στον χώρο παραλογισμού ας κυριαρχήσει η κυρία πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία έκανε τη ναζιστική επιλογή όταν θέλει να χτυπήσει πολιτικό αντίπαλο να χτυπάει οικογένειες», υπογράμμισε. «Ούτε η μαφία δεν τα κάνει αυτά», πρόσθεσε.

Στον ίδιο υψηλό τόνο ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε: «Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανέναν εδώ μέσα και γι’ αυτό δεν θα ξανααναφέρετε εδώ μέσα τον γιό μου, γιατί δεν σας το επιτρέπω, είναι παράνομο κυρία μου, αντιδεοντολογικό και θα πρέπει να μάθετε να σέβεστε το θεσμό της οικογένειας και της στοιχειώδους δημοκρατικής αξιοπρέπειας». «Τέλος με εσάς. Είστε ο ορισμός της αλαζονείας και του αριστεροφασισμού», κατέληξε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

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